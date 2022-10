Chi è Anselma Dell’Olio: biografia, carriera, marito Giuliano Ferrara

Anselma Dell’Olio è una giornalista, traduttrice, critica cinematografica e regista statunitense naturalizzata italiana.

Chi è Anselma dell’Olio

Anselma Dell’Olio, pseudonimo di Selma Jean Dell’Olio, è nata nel 1941 a Los Angeles ed è una giornalista, traduttrice, critica cinematografica e regista statunitense naturalizzata italiana. Figlia di un padre pugliese e di una madre ebrea-americana ma con origini russe, è arrivata in Italia all’età di 13 anni ed è per questo molto legata al nostro paese.

La sua carriera è stata caratterizzata, sia in Usa che in Italia, anche dall’adesione a battaglie femministe, specie negli anni ’60 e ’70. Come giornalista ha tenuto diverse rubriche in varie riviste come Grazia e Il Foglio, quest’ultimo quotidiano fondato dal marito nel 1996.

Nella sua carriera, inoltre, è stata spesso ospite di tanti programmi radiofonici e televisivi, in cui ha partecipato esprimendo sempre chiaramente quelle che sono le sue idee progressiste e femministe senza mai nascondersi.

Marito e matrimonio

Anselma Dell’Olio, oltre che essere una giornalista, è la moglie di Giuliano Ferrara. I due sono sposati dal 1987 e oggi vivono insieme in Maremma. La coppia non dovrebbe avere figli, sebbene le notizie in merito siano abbastanza scarse i due sono molto riservati sulla vita privata.

