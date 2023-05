Chi è Andrew Lambrou, il cantante di Cipro all’Eurovision 2023 che fa impazzire le donne

Andrew Lambrou è il cantante in gara per Cipro che si è esibito all'Eurovision Song Contest 2023 con il brano “Break a Broken Heart“

Andrew Lambrou è il cantante in gara per Cipro che, 25 anni già compiuti, si è esibito all’Eurovision Song Contest 2023 con il brano “Break a Broken Heart“.

Chi è Andrew Lambrou

Classe 1998, Andrew Lambrou è un cantante australiano nato a Sydney, in Australia, ha 25 anni. Figlio di genitori greco-ciprioti, ha dimostrato un immediato interesse per la musica e rappresenterà proprio Cipro all’Eurovision Song Contest 2023. La sua passione per la musica è sempre stata presente, tanto che all’età di 5 anni ha vinto il primo premio a un festival musicale organizzato dalla scuola con il brano Do-Re-Mi.

Esordi

Il suo esordio musicale è stato però nel 2013 quando ha caricato su YouTube una cover di My Immortal degli Evanescence. Nel 2015 Andrew Lambrou ha partecipato alla settima edizione della versione australiana di The X Factor, e nello stesso anno ha firmato un contratto discografico con Sony ATV con cui ha pubblicato il singolo di debutto Throne.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Andrew e l’Eurovision

Il cammino del cantante verso l’Eurovision ha visto più di un capitolo. Nel 2021, infatti, è stata confermata la sua partecipazione a Eurovision – Australia Decides 2022, il processo di selezione australiano per l’Eurovision Song Contest 2022. In quell’occasione, però, si è classificato al settimo posto. Nell’ottobre 2022, però, Andrew con caparbietà è riuscito ad ottenere il pass per l’Eurovision 2023 di Liverpool dopo che l’emittente radiotelevisiva cipriota CyBC lo ha selezionato internamente come rappresentante nazionale.

Vita privata

Della sua vita privata non si sa molto, ma sembrerebbe essere single.

Curiosità

L’esibizione del cantante cipriota nella seconda semifinale dell’Eurovision ha destato particolare attenzione perchè la sua performance pare abbia fatto impazzire il pubblico femminile sui social.