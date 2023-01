Chi è Alex Di Giorgio: vita e carriera del nuotatore

Tra i tanti ospiti del programma di Verissimo, spunta anche Alex Di Giorgio, giovane nuotatore italiano che conta diversi riconoscimenti.

Nato il 28 Luglio 1990 a Roma, andiamo a scoprire chi è Alex Di Giorgio tra vita e carriera.

Chi è Alex Di Giorgio: vita privata

Seppur molto giovane, Aelx Di Giorgio ne avrebbe di cose da raccontare. Tra le sue avventure amorose c’è quella con Ivano Marino, personaggio televisivo di Uomini e Donne e Jump! Stasera mi tuffo, e influencer sui social. Un’esperienza di sicuro non semplice, dato che la storia si è conclusa in maniera negativa. Ivano Marino infatti è stato condannato con una pena di un anno e 2 mesi, a causa di stalking, diffamazione e sostituzione di persona. Accusato di molestie – tra il 2013 e il 2014 – minacciava l’atleta di diffondere il suo orientamento sessuale anche nell’ambiente sportivo.

Conclusa questa storia, il 32enne è riuscito a riprendere in mano la sua vita. Insieme a Margherita Panziera e Frank Chamizo, si è reso protagonista di una campagna promozionale per Geox, nel 2019. L’anno successivo lo stesso Alfonso Signorini lo ha invitato a prendere parte a Grande Fratello VIP per l’edizione numero 5, ricevendo però un rifiuto.

Inoltre ha partecipato a Ballando con le stelle, dopo aver dichiarato di voler ballare con Moreno Porcu, prendendo parte alla 17esima edizione.

Riconoscimenti e palmarès

Specialista nello stile libero, il nuotatore romano può contare diversi riconoscimenti e un palmarès di tutto rispetto. È stato uno dei rappresentanti dell’Italia ai giochi olimpici, piazzandosi in decima posizione a Londra 2012 e al nono posto a Rio De Janeiro 2016.

Conta, in tutto, ben nove medaglie, di cui tre d’oro:

Mondiali giovanili (2008): ARGENTO 400 metri stile libero; BRONZO 200 metri stile libero;

200 metri stile libero; Europei giovanili (2008): ARGENTO 400 metri stile libero; ARGENTO 4×200 metri;

Europei (2012): ARGENTO 4×200 metri stile libero;

Giochi del Mediterraneo (2013): ORO 4×100 metri stile libero; ORO 4×200 metri stile libero; ORO 4×200 metri misti;

4×100 metri stile libero; 4×200 metri stile libero; 4×200 metri misti; Universiadi (2017): ARGENTO 4×100 metri stile libero;

Nel complesso conta: 3 ORO – 5 ARGENTO – 1 BRONZO.