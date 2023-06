Street art ironizza su Travaglio dopo la morte di Berlusconi: “Aiuto”. La famiglia del Cavaliere ringrazia gli italiani

Street art ironizza su Travaglio: a Padova appare al centro un disegno che fa davvero sorridere dopo la morte di Berlusconi sul giornalista che per anni ha attaccato il Cavaliere. Intanto, la famiglia dell’ex leader di Forza Italia ringrazia pubblicamente gli italiani.

Street art ironizza su Travaglio dopo la morte di Berlusconi: “Aiuto”

Un sfottò artistico è apparso su un edificio del centro di Padova. Dopo la morte di Silvio Berlusconi, lo “street artist” locale Evy Rein ha realizzato un disegno ironico su Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. L’artista ha pubblicato anche sui social alcune foto della propria opera, accompagnando il post con un ironico “Forza Marco”. Nel disegno a muro si vede Travaglio con aria preoccupata e con un cartello di auto avendo “perso il lavoro nell’attaccare Berlusconi”.

La famiglia del Cavaliere ringrazia gli italiani

La famiglia Berlusconi ha voluto ringraziare gli italiani pubblicando un messaggio sulle pagine dei giornali. “Siamo davvero commossi per l’amore e la vicinanza che avete manifestato per la scomparsa del nostro papà”, si legge. “La presenza fisica a Milano per l’ultimo saluto. Le ore trascorse davanti alla residenza di Arcore. Le parole di affetto e di stima affidate a tv, radio e social network. I fiori, le lettere, i messaggi, i biglietti, le centinaia e centinaia di necrologi su tutti i giornali. Gesti e parole che ci hanno riempito il cuore. Un abbraccio a tutti”. Firmato: “La famiglia Berlusconi“.

