Incendio a Roma est: necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Un’altra notte incandescente, questa volta nella zona est di Roma a causa di un incendio, divampato nella tarda serata di Domenica 26 Marzo. Molte le segnalazioni in poche ore, a causa delle fiamme molto alte e dell’odore sgradevole.

Ad intervenire i vigili del fuoco, che hanno risolto il problema mettendo in sicurezza il luogo.

Roma est, incendio spaventa i residenti

È accaduto nella serata di Domenica nella capitale, precisamente nella zona dei Giardini di Corcolle, nel VI municipio delle Torri, a Roma est. Un forte incendio ha preoccupato i tanti residenti che dalle ore 20:30 hanno cominciato a segnalare quanto stesse accadendo al 112, a causa di un odore forte e delle fiamme molto alte, così tanto da essere visibili anche a diversi chilometri di distanza.

Questo ha portato le forze dell’ordine ad agire, chiedendo anche l’intervento dei vigili del fuoco, decisivi come sempre. Sul posto si sono recate due squadre del comando provinciale dei pompieri (della 18A e della 10A9), all’altezza del km 22.400 della via Polense. A supportarli nell’operazione due autobotti, il carro autoprotettori e il carroschiuma. Ad andare in fiamme sono stati materiali di risulta (ovvero provenienti da demolizioni e scavi, oppure residui di una materia prima lavorata) e i rifiuti, che hanno sicuramente causato quell’odore pungente e poco gradevole che aveva messo in allarme i cittadini. Pertanto i vigili del fuoco si sono recati nei pressi del capannone e hanno domato l’incendio, evitando che si espandesse e che aggravasse la situazione.

Dopo aver messo in sicurezza il luogo, hanno avuto inizio le operazioni per spegnere le fiamme. Non si contano, fortunatamente, feriti. Ci si interroga però sulle cause che hanno scatenato il principio di incendio.

Ancora una volta si è registrato un incendio, ormai quasi una notizia all’ordine del giorno.

LEGGI ANCHE: Reggio Calabria, grosso incendio colpisce il porto: vigili del fuoco sul posto.