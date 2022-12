Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 dicembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 12 al 18 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni di dicembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 12 al 18 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Natale è alle porte e lo sguardo degli appassionati di astrologia è sempre rivolto al futuro.

Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Dicembre comincerà in modo positivo o avremo delle sfide da affrontare? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 12 al 18 dicembre?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

Un senso di isolamento pervade i nati nell’Ariete nei prossimi giorni. Fate fatica a lasciarvi andare completamente con chi avete attorno, soprattutto in amore. Ciononostante, vi sentite in perfetto equilibrio con la vostra interiorità. Questo senso di pace porta più autostima e sicurezza nei vostri mezzi, che si traduce in grandi risultati lavorativi: un po’ di egoismo, ogni tanto, non fa troppo male.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

La Luna porta molta fortuna nei prossimi giorni ai nati nel Toro. Si apre una settimana con i fiocchi, in cui vi sentite carichi di energia e voglia di socializzare. Tanti nuovi incontri e connessioni importanti, sia in ufficio che in privato. Non solo amicizie, potreste finalmente trovare qualcuno di speciale con cui cominciare una relazione senza le solite complicazioni.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

Nei prossimi giorni i nati nei Gemelli andranno in cerca di conforto, materiale ma soprattutto emotivo.

Non ha senso continuare a lottare con i mulini a vento, tagliate la negatività dalla vostra vita. Non abbiate paura di cercare nuove opportunità, il futuro si apre in mille direzioni. Nessuno è in grado di tenere tutto perfettamente sotto controllo, a volte è meglio seguire la corrente.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

La troppa diffidenza offusca il giudizio dei nati nel Cancro nei prossimi giorni. In amore siete travolti dalla gelosia, anche se a volte ingiustificata.

Sentite il bisogno di rafforzare i rapporti con chi amate, ma siete frenati dai vostri continui dubbi. Meno problemi in ufficio, dove riceverete proposte interessanti e vedrete finalmente dei risultati.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

I nati nel Leone esplodono di energia positiva, ma fanno fatica a direzionarla al meglio. Il vostro entusiasmo e ottimismo sono travolgenti e portano grandi risultati sul lavoro. La situazione si fa più confusa nel privato, dove rischiate di sprecare energie per chi non lo merita.

Selezionate al meglio chi includere nella vostra sfera più privata e personale.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

Un bisogno di esplorare e di fuggire dagli spazi stretti della quotidianità travolgerà i nati nella Vergine nei prossimi giorni. Avete voglia di guardare oltre, di esplorare luoghi più ampi e liberi, di espandere i vostri orizzonti. Vale anche per quanto riguarda l’amore: desiderate una relazione più profonda e significativa.

Siate fedeli alle vostre emozioni, il vostro partner è pronto a riceverle.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

La Luna rende i nati nella Bilancia un po’ instabili e traballanti a livello emotivo. Vi sentite presi da dubbi interiori, che saranno causa di molte discussioni e battibecchi. Questo clima vi incertezza crea in voi anche una strana dose di curiosità: se la routine ha fallito, forse è il caso di provare qualcosa di nuovo. Non costa nulla provare ad avere una mentalità più aperta.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

Un cielo intricato osserva i nati nello Scorpione nei prossimi giorni. La Luna in opposizione vi rende più insicuri e attenti al giudizio altrui. D’altro canto, Venere è dalla vostra parte e vi da la spinta necessaria a lasciarvi andare in amore. La persona giusta riuscirà ad aiutarvi a superare e accettare le vostre insicurezze. Ottime notizie sul lavoro, il vostro impegno può portare a cambiamenti positivi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

Si apre una settimana tranquillissima per i nati nel Sagittario. Nulla può sorprendervi in questi giorni, né in ufficio né nel privato: superate ogni ostacolo in scioltezza. Il vostro atteggiamento rilassato vi aiuta a valutare ogni situazione a mente fredda, senza stressarvi inutilmente. Attenti a non essere troppo “leggeri” per quanto riguarda la salute: prendetevi cura di voi stessi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

Settimana passionale in arrivo per i nati nel Capricorno. Con Venere dalla vostra parte, la vostra vita amorosa è pronta ad accendersi. Vi sentite in contatto con le vostre emozioni e i vostri desideri: lasciatevi andare per una volta, senza troppi timori. Sentite grandi stimoli anche per quanto riguarda la vostra creatività. Cercate uno sfogo produttivo con cui sfruttarla, non solo sul lavoro.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

I nati nell’Acquario sentiranno il richiamo del passato nei prossimi giorni. Da un lato, sentite una forte connessione con famiglia e antenati: è qualcosa di prezioso da proteggere e coltivare. Dall’altro, sia in amore che sul lavoro, potreste sentirvi attirati da proposte nostalgiche. In quel caso, non cedete: è arrivato il momento di lasciare andare e guardare al futuro. Avrete modo di rifarvi.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 dicembre

Un cielo positivo e una mente aperta porteranno a giorni favorevoli per i nati nei Pesci. Siete più ricettivi per idee e concetti che finora non avevate considerato. Apriranno le porte sia per nuove opportunità lavorative che per una ritrovata intimità amorosa. Cercate di mantenere lo sguardo verso il futuro, senza farsi distrarre da un’ingannevole nostalgia.