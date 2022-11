Sanremo 2023, chi sono i big papabili in gara? Tutto quello che si sa sulla nuova edizione del Festival della canzone italiana

Amadeus inizia a scaldare i motori per Sanremo 2023, e già piovono indiscrezione sui primi big. A presentare il Festival, assieme ad Amadeus, ci saranno Chiara Ferragni e Gianni Morandi.

Secondo quelle che sono le notizie riportate da Pipol TV, Amadeus è al lavoro ormai da mesi per ascoltare e selezionare i brani da portare all’Ariston per Sanremo 2023. Anche se si tratta ancora di indiscrezioni, sarebbero 19 gli artisti che il direttore artistico avrebbe scelto per la gara e i nomi del probabili big (ma comunque ci potrebbero essere ancora delle variazioni) sono (ma mancano ancora alcuni nomi):

Lazza

Marco Mengoni

Ariete

Vasco Brondi

Raf

Paola e Chiara

Fausto Leali

Elodie

Manuel Agnelli

Levante

Nada

LDA

Luigi Strangis

Giorgia

Madame

Tananai

Rosa Chemical

Bresh

Edoardo Vianello.

Tre cantanti da Sanremo Giovani

I Big in gara saranno 22, ai quali si dovranno aggiungere tre cantanti che parteciperanno alla finale di Sanremo Giovani (che si svolgerà al 16 dicembre 2022 in diretta su Rai 1): i tre prescelti porteranno il totale degli artisti in gara a Sanremo 2023 a 25.

Quando inizia Sanremo 2023

Mancano circa tre mesi all’inizio del Festival della Musica Italiana, che per quest’anno si svolge dal 7 all’ 11 febbraio 2023 con la conduzione di Amadeus e la partecipazione dell’amata influencer Chiara Ferragni.