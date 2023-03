Chanel Totti e lo sfottò ai tifosi della Lazio sui social: ecco cosa ha scritto la figlia dell’ex capitano giallorosso

Chanel Totti ha attirato le attenzioni suoi suoi social per una frase condivisa dopo il derby tra Lazio e Roma. la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è tifosa dei giallorossi e per reagire alla sconfitta ha preso in giro i tifosi laziali.

Chanel Totti e lo sfottò ai tifosi della Lazio sui social Chanel Totti è la figlia dell’ex capitano giallorosso Francesco. Sempre di più la 15enne fa parlare delle sue uscite sui social. Qualche settimana fa, su Twitch si era collegata in una diretta insieme ad un’amica e al fenomeno social il “Rosso”. Aveva raccontato qualche dettaglio della sua vita. Sul calcio aveva dichiarato di non essere molto esperta ma almeno tifa Roma. “Non sono una grande esperta, non so neanche bene chi ci sia ora, ma tifo Roma. La Lazio? No dai, l’Inter a ‘sto punto… Tra Napoli e Juventus meglio il Napoli”. Mentre, dopo l’ultimo derby tra Lazio e Roma, giocato nel tardo pomeriggio di domenica 19 marzo, la figlia di Francesco Totti ha pubblicato una storia sul suo Instagram mandando una frecciatina ai tifosi della Lazio. Ecco cosa ha scritto la figlia dell’ex capitano giallorosso Dunque, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha voluto prendere in giro i tifosi laziali, per reagire alla dura sconfitta della Roma nel derby. “Laziali bentornati sui social“, ha scritto Chanel con anche una emoticon sorridente. LEGGI ANCHE: Mourinho contro Lotito dopo la partita Lazio-Roma: litigio negli spogliatoi tra i due