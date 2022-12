Chanel Dilecta, chi è la cantante italiana in gara al Junior Eurovision Song Contest

Chi è Chanel Dilecta, giovanissima cantante italiana in gara al Junior Eurovision Song Contest con Bla Bla Bla. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Chanel Dilecta, vita privata e carriera della giovane cantante al Junior Eurovision

Nata a Vicenza nel 2009, Chanel Dilecta Apolloni ha 13 anni ed è una giovanissima cantante. È stata selezionata da Rai Kids per rappresentare l’Italia al Junior Eurovision Contest, versione giovanile della popolare manifestazione canora europea.

Appassionata di musica e ballo, è figlia di una cantante lirica e frequenta la scuola secondaria di primo grado. Ha cominciato la sua formazione artistica all’età di soli quattro anni, studiando canto, pianoforte e danza classica. Vista la sua giovane età si sa ancora molto poco circa la sua vita privata. Chanel ha parlato con entusiasmo dell’opportunità di partecipare al Junior Eurovision sul suo profilo Instagram, dove ha già quasi 3mila follower: “Sono orgogliosa di rappresentare l’Italia.

Non vi deluderemo: abbiamo una squadra fortissima, la canzone

” Bla bla bla ” che è una bomba e tante bellissime sorprese in arrivo”.

All’Eurovision con Bla bla bla: il significato del brano

Chanel Dilecta si esibirà all’Arena Demircian di Erevan, in Armenia, cantando il brano Bla bla bla. Il pezzo, composto da Marco Iardella e scritto a sei mani da Carmine Spera, Fabrizio Palaferri e Angela Senatore, tratta di temi molto cari alle nuove generazioni. Con Bla bla bla, Chanel chiede un impegno concreto per affrontare le sfide del presente e del futuro, dalla pace alla crisi climatica. Gesti e risposte serie che non siano “soltanto parole”.