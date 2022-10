Valeria Valente, chi è: biografia e vita politica della Senatrice

Valeria Valente è una parlamentare dal 2013 tra le forze politiche del Partito Democratico. Originaria di Napoli, oggi per via anche dei suoi impegni politici vive a Roma. Oltre all’attività di parlamentare è avvocato.

Valeria Valente, chi è: biografia

Valeria Valente è nata a Napoli il 16 settembre 1976. Si è laureata in Giurisprudenza ma fin dall’età di 18 anni ha puntata a fare della vita politica una professione. A 18 anni ne diventa coordinatrice per la città di Napoli e un anno dopo entra nell’esecutivo nazionale dell’Unione degli Studenti, così si trasferisce a Roma per continuare la carriera politica.

È Avvocato amministrativista, dal 2009 al 2010 è eletta nell’esecutivo dell’Associazione regionale dei Comuni della Campania.

Vita politica della Senatrice

Valente è parlamentare dal 2013. E' stata assessore comunale alle Pari opportunità e al Turismo della giunta presieduta da Rosa Russo Iervolino.