Mary Quant, chi era la stilista inglese che ha inventato la minigonna: vita privata e causa della morte

Mary Quant era una delle più famose stiliste internazionali. Negli anni sessanta rivoluzionò la moda femminile con l’invenzione della minigonna, diventata famosa in tutto il mondo Si è spenta all’età di 93 anni nella sua casa.

Mary Quant, chi era la stilista inglese: vita privata

Mary Quant, “la mamma della minigonna”, si è spenta all’età di 93 anni. La famiglia l’ha definita “una delle stiliste più riconosciute a livello internazionale del XX secolo e un’eccezionale innovatrice degli Swinging Sixties”. Conosciuta in particolare per aver lanciato negli anni sessanta la moda della minigonna nel mondo femminile, un capo che è diventato un cult mai passato, appunto, di moda. “Non avevo il tempo di aspettare la liberazione delle donne, e così ho fatto da sola”, così rispondeva di solito la stilista. Merito suo sono anche gli innovativi collant così come il mix-and-match, capi semplici che avevano un elemento di fantasia. Non solo: antipioggia in pvc, hotpants, ankle boots di plastica. “Le vere creatrici della minigonna sono le ragazze che si vedono per strada”, dichiarò. Lancia poi anche una linea di cosmetici nel 1966 e una collezione di calzature nel 1967.

Il suo nome completo era Dame Barbara Mary Quant. La stilista era nata a Blackheat nel 1930. A 16 anni va a vivere da sola a Londra e sposa Alexander Plunket Greene, rampollo di una nobile famiglia inglese. Nel 1955, compra casa: nello scantinato aprono un ristorante, al primo piano la boutique Bazaar. Da lì tanto successo e fama nel mondo della moda. Nella sua vita ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Corona Britannica consegnata dalla regina Elisabetta II nel 1966 e di «Dame» Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2014, per i servizi alla moda britannica.

La causa della morte

“Si è spenta serenamente questa mattina nella sua casa del Surrey”, ha annunciato la famiglia. “È impossibile sopravvalutare il contributo di Quant alla moda. Ha rappresentato la gioiosa libertà della moda degli anni ’60 e ha creato un nuovo modello per le giovani donne”, ha commentato il Victoria & Albert Museum. I familiari hanno fatto sapere che la stilista si è spenta in modo tranquillo ma soprattutto sereno. “Con il suo talento lungimirante e creativo ha rapidamente fornito un contributo unico alla moda britannica”, hanno dichiarato i familiari.