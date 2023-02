Cessione dei crediti del Superbonus, arriva lo stop: il settore dell’edilizia insorge

Cessione dei crediti del Superbonus: dal governo Meloni è arrivata la decisione di sospendere la misura. Tante le dure reazioni politiche a partire dal Movimento 5 Stelle con Conte. Polemiche anche dal settore dell’edilizia.

Cessione dei crediti del Superbonus, arriva lo stop

Dal Governo Meloni è arrivato lo stop alla cessione dei crediti per il Superbonus. Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato gli obiettivi della decisione presa: “Risolvere il nodo dei crediti”, arrivati ormai a 110 miliardi, e “mettere in sicurezza i conti pubblici”. “Il problema – ha aggiunto – non è il Superbonus. Il problema sono i meccanismi di cessione che sono stati disegnati. Chi ha disegnato quei meccanismi senza discrimine e senza discernimento, è lui, o lei o loro i colpevoli di questa situazione per cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti”.

“Da quello che apprendiamo il Governo in questi minuti sta approvando in Consiglio dei Ministri un decreto legge che cancella lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta legati al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Non è tanto l’affossamento di una misura ideata dal M5S a preoccuparci, ma il colpo letale al settore dell’edilizia, che negli ultimi due anni ha dato un contributo fondamentale alla crescita record del Pil. Qui si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie e si mette a repentaglio il futuro di almeno 25 mila aziende dell’edilizia, 130 mila posti di lavoro”. Così il leader M5s Giuseppe Conte in un post. “Sarebbe inoltre un’intollerabile presa in giro degli italiani, considerando le promesse elettorali del centrodestra sulla protezione dei bonus edilizi e la partecipazione di autorevoli esponenti del centrodestra alle tante piazze che si sono riunite a tutela dell’edilizia. Ci chiediamo infine – conclude l’ex premier Conte – come farebbe a restare un minuto di più al Governo un partito, come Forza Italia, che in Parlamento e a livello locale ha promesso e prospettato numerose iniziative a tutela del Superbonus e della cessione dei crediti d’imposta”

Il settore dell’edilizia insorge

“Se, come sembra in queste ore, il Governo bloccherà per sempre la cessione di nuovi crediti senza aver individuato prima una soluzione per sbloccare quelli in corso vorrà dire che si è deciso di affossare famiglie e imprese”, avverte la presidente dei costruttori Federica Brancaccio. Confedilizia si dice “perplessa” per l’eliminazione della cessione del credito e resta in attesa fiduciosa: “ma buttare il bambino con l’acqua sporca – avverte – non sarebbe la scelta più saggia”.

LEGGI ANCHE: Cicatrice francese, cos’è e come si fa la nuova folle sfida su TikTok: allarme della Polizia Postale