Walter Zagaria, chi è il figlio di Lino Banfi: biografia, carriera, età

Chi è Walter Zagaria, vita privata e carriera del figlio di Lino Banfi

Nato il 23 gennaio 1968, Walter Zagaria ha 55 anni ed è noto al grande pubblico in quanto figlio di Lino Banfi. È il secondogenito dell’attore e di sua moglie Lucia, scomparsa nel febbraio del 2023. Sua sorella maggiore, Rosanna, è una attrice molto apprezzata sia al cinema che in tv. Anche Walter ha seguito le orme del padre, creandosi una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato come assistente alla regia e come produttore esecutivo senza disdegnare qualche ruolo di fronte alla macchina da presa. Zagaria è apparso nel documentario da lui prodotto I sogni nel mirino, omaggio alla carriera di Sergio Leone. Recita inoltre in un piccolo ruolo in Acqua di marzo, commedia drammatica del 2016.

Vita privata: cosa sappiamo di lui?

Walter Zagaria è una persona molto riservata. Nel corso della sua carriera ha sempre preferito tenersi lontano dall’attenzione mediatica, per cui non vi sono molte informazioni circa la sua vita privata e sentimentale. È molto legato alla sua famiglia: è spesso apparso in pubblico in compagnia della sorella e di suo padre, come mostrano alcuni scatti pubblicati su Instagram. La malattia di sua madre Lucia, per anni in lotta con l’Alzheimer prima della sua morte nel 2023, è stata senz’altro una fase dolorosa della vita del produttore. Sua sorella Rosanna l’ha salutata su Instagram, con un breve ma affettuoso messaggio: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.