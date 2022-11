Cesare Cremonini a Roma il 4 novembre 2022: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Le prossime tappe

Cesare Cremonini a Roma si esibisce in concerto al Palazzo dello Sport nella serata di venerdì 4 novembre. Ecco le sue prossime tappe e date.

Cesare Cremonini a Roma il 4 novembre 2022: scaletta delle canzoni

I concerti dell’artista a Roma sono iniziati il primo novembre così erano stati annunciati: “Oggi comincia con le quattro date di ROMA il tour #INDOOR2022. 🐬🐬#CremoniniLIVE2022 ha superato 450 mila biglietti venduti in 21 concerti soldout. 7 stadi. 1 autodromo. 13 palasport. Io vorrei essere il miglior performer live del mio tempo per voi. Vorrei fare del bene alle persone con la mia musica, con il mio corpo, con le mie parole e con la mia voce.

🔥🔥🔥. “Sai che c’è? Non ce ne frega niente. La vita è morire cento volte. Siamo delfini, giochiamo con la sorte. Sai che c’è? Non ce ne frega niente. Vivremo sempre, noi sorrideremo sempre. Siamo delfini, è un gioco da bambini, il mare. Sai che c’è? È un gioco da bambini, il mare. (Domenico Modugno)”. 🐬🐬🐬 GRAZIE!! Si parte. 🔥🔥🔥Full gas”. Di seguito la scaletta dei brani che l’artista porta sul palco romano:

La ragazza del futuro PadreMadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Chimica Colibrì Qualcosa di grande Buon viaggio (Share The Love) MoonWalk Vieni a vedere perché Le Sei e Ventisei Mondo Logico #1 Grey Goose Stella di Mare Lost in the Weekend Ciao Chiamala Felicità 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Al telefono Un giorno migliore

I biglietti del concerto non sono più disponibili e non si possono di conseguenza acquistare più sulla piattaforma di ticketone.it. Il tour autunnale di Cremonini continuerà fino al 17 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Di seguito ecco tutte le date e tappe: