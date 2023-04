Cassano attacca Allegri dopo la partita con il Sassuolo: “Juventus vergognosa”. Poi una frecciatina anche su Udinese-Roma

Cassano si è scagliato contro Allegri e la Juventus nelle sue ultimi attacchi che ormai sono contro tutto e tutti. L’ex attaccante di Bari vecchia ha lanciato una frecciatina anche sulla sfida tra Roma ed Udinese.

Cassano attacca Allegri dopo la partita con il Sassuolo: “Juventus vergognosa”

Cassano continua a far parlare con i suoi attacchi contro tutti e tutto. L’ultima stoccata pensate è arrivata su Instagram contro Allegri e la Juventus dopo l’ultima sconfitta per 1 a 0 contro il Sassuolo. “Ormai gli aggettivi sono finiti, è una vergogna. A me dispiace per i tanti amici juventini che ho, ieri si è superato il limite, ha preso una rumba clamorosa dal Sassuolo, poteva perdere 5-0. Senza idee, senza ritmo, senza personalità, senza nulla. Non capisco come una squadra del genere possa dare 10 milioni di euro ad Allegri per fare queste partite qua, è una roba vergognosa e mi dispiace per i tifosi. Spero che possano cambiarlo”.

Poi una frecciatina anche su Udinese-Roma

Poi, arriva una frecciatina anche sulla sfida tra Roma e Udinese, vinta dai giallorossi 3 a 0: “L’Udinese è andata lì..Alla Roma non piace avere la palla, l’Udinese l’altro giorno si schifava di avere la palla e ha disonorato il calcio, l’Udinese. Ha detto alla Roma: “Tiè, fai la partita”. La Roma, i primi 60-65 minuti è andata a prenderla, a prenderla alta l’Udinese, perché ha capito che l’Udinese non voleva fare la partita, non voleva giocare, voleva soltanto fare lo 0-0. La Roma ha vinto meritatamente, è andato per i 65/70 minuti a prendere l’avversario, perché quando tu recepisci che una squadra non vuol giocare, in automatico la squadra sale. E la Roma, che non gli piace avere la palla, l’Udinese ha fatto peggio, ha fatto una partita vergognosa e ha disonorato il calcio. E’ giusto che poi perdono 3-0″.

