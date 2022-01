Ossigeno-Ozono Terapia: che cos’è e perché può salvarci la vita

Dario Apuzzo si pone nel suo libro “Ossigeno-ozono terapia. Perché può salvarci la vita“ (Mind Edizioni), portando il lettore in un viaggio attraverso il corpo umano, guidato da molecole di ossigeno e di ozono. Che cos’è l’Ossigeno-Ozono Terapia? Da dove viene? Quali sono le sue applicazioni, le sue potenzialità e le sue controindicazioni? Come può migliorare la nostra vita e, soprattutto, dove ci condurrà? Queste sono alcune delle domande chesi pone nel suo libro), portando il lettore in un viaggio attraverso il corpo umano, guidato da molecole di ossigeno e di ozono. Durante la pandemia di Covid-19 l’Ossigeno-Ozono Terapia è stata apprezzata per le sue indiscutibili proprietà antivirali e antibatteriche, ma la comunità scientifica esita ancora a darle il giusto riconoscimento: perché? Apuzzo lo spiega in modo comprensibile e con un linguaggio intuitivo e diretto. Informazioni scientifiche e storie cliniche, tecniche di approccio alla terapia e indicazioni terapeutiche si fondono in una lettura che può dare delle risposte a tutti. Chi voglia avvicinarsi per la prima volta all’Ossigeno-Ozono Terapia per semplice curiosità oppure per sottoporsi a una seduta, ma anche il medico intenzionato a praticare questa “disciplina”, troverà in queste pagine molti spunti di riflessione e risposte alle proprie domande, curiosità e incertezze. Chi voglia avvicinarsi per la prima volta all’Ossigeno-Ozono Terapia per semplice curiosità oppure per sottoporsi a una seduta, ma anche il medico intenzionato a praticare questa “disciplina”, troverà in queste pagine molti spunti di riflessione e risposte alle proprie domande, curiosità e incertezze.

Per esempio, l’ernia discale – una delle patologie più diffuse – il più delle volte viene risolta da alcune sedute di Ossigeno-Ozono Terapia, senza andare in sala operatoria. Non sempre, ovviamente, ma il più delle volte, che è già molto.