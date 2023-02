Carolina Marcialis contro Sanremo: duri attacchi a Fedez e a Paola Egonu

Carolina Marcialis si è scagliata sui social contro il Festival di Sanremo che da pochi giorni è terminato. La moglie di Antonio Cassano ha indirizzato attacchi pesanti anche a Fedez e Paola Egonu. Ecco cosa ha detto.

Carolina Marcialis contro Sanremo

Nel corso di una Q&A concessa ai suoi followers su Instagram, Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, si è scagliata contro il Festival di Sanremo, che da pochi giorni si è concluso. “Per quel poco che ho visto tremendamente noioso. Dovrebbe essere il festival della musica e invece sembrava più un circo dove ognuno si auto promuoveva”.

Duri attacchi a Fedez e a Paola Egonu

Nel suo intervento contro Sanremo ci sono attacchi anche a Fedez e Paola Egonu, anche se non li menziona direttamente: “Bambino annoiato che spacca il palco, l’atleta porta bandiera olimpica italiana che riesce a sputare sull’Italia, gente che si limona per far parlare di sé. Cioè, anche meno. La gente credo sia stufa di tutti sti teatrini… Tutto troppo estremo… Perché non promuovere un po’ di normalità? Ad esempio l’educazione, il rispetto, l’amore tra due persone senza ostentazioni? Non capisco tutto questo forzare: comunque in generale tutto molto pesante, due coglioni”.

