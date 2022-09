Francesco De Gregori e Antonello Venditti a Roma il 2 settembre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Francesco De Gregori e Antonello Venditti a Roma venerdì 2 settembre 2022. Continua il tour dei due cantautori in giro per l’Italia. Dopo l’evento allo Stadio Olimpico tonano nella Capitale per due serate evento.

Francesco De Gregori e Antonello Venditti a Roma il 2 settembre: scaletta delle canzoni

Francesco De Gregori e Antonello Venditti sono di scena all’auditorium Parco della Musica di Roma venerdì 2 settembre, dopo essersi esibiti già giovedì 1. Insieme a De Gregori e Venditti debutta sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini(batteria), Danilo Cherni(tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino).

Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che i due portano sul palco romano:

Bomba o non bomba La leva calcistica della classe ‘68 Modena Bufalo Bill La Storia Peppino Generale Sotto il segno dei pesci Che fantastica storia è la vita Dolce signora che bruci Alice Sangue su sangue Santa Lucia Canzone Ci vorrebbe un amico Sara Notte prima degli esami Pablo La donna cannone Unica Rimmel Titanic Giulio Cesare Alta marea In questo mondo di ladri Sempre e per sempre Viva l’Italia Roma capoccia Il vestito del violinista Ricordati di me Buonanotte Fiorellino Grazie Roma

I biglietti del concerto

I biglietti che erano in vendita come sempre sul sito di ticketone.it sono andati sold out per entrambe le date. Tuttavia in qualche modo è possibile ascoltare le loro canzoni. Qualche mese fa è stato pubblicato il 45 giri che riunisce le loro voci nei due singoli proposti nelle radio, due brani che hanno segnato le loro carriere e la storia della musica italiana: “Generale” e “Ricordati di Me”. Inoltre, sono previsti gli ultimi due concerti estivi, il 5 settembre a Brescia e chiusura il 5 ottobre all’Arena di Verona.

