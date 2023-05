Cantante Inghilterra Eurovision 2023: chi è Mae Muller

La cantante dell’inghilterra all’Eurovision 2023 sarà Mae Muller. Ecco chi è la rappresentante del Regno Unito all’Eurovision 2023 con il brano I Wrote A Song.

Chi è Mae Muller, cantante dell’Inghilterra all’Eurovision

Mae è una cantautrice londinese di 25 anni, in gara all’Eurovision Song Contest 2023. La ragazza è nota per la stesura di musica pop originale.

Mae all’Eurovision 2023

I Wrote A Song è il brano in gara a Liverpool che porta la firma della cantante e quella del cantautore britannico Lewis Thompson e di Karen Poole, i quali hanno scritto per artisti del calibro di Kylie Minogue, Lily Allen e David Guetta.

Mae e i social

La ragazza scrive musica dall’età di otto anni; nel corso della sua carriera ha pubblicato due EP, ha ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube e TikTok e attualmente ha avuto un grandissimo successo anche sui social con oltre 2 miliardi di stream.

Il boom del successo di Mae Muller

Nel 2021, la cantante dell’inghilterra all’Eurovision 2023 Mae ha ottenuto successo negli States, entrando nella top 10 con il singolo Better Days, realizzato con NEIKED e Polo G, brano che ha eseguito in programmi TV tra cui Jimmy Fallon e The Voice US.

Nel 2022 Mae è stata nominata per i premi MTV EMA e VMA.