Colapesce e Dimartino tornano con “Cose da pazzi”

È uscito “Cose da pazzi”, il nuovo brano dei cantautori da record Colapesce e Dimartino, fuori su tutte le piattaforme digitali. Colapesce e Dimartino hanno segnato il 2021 con la loro “Musica Leggerissima”,brano presentato al festival di Sanremo, che ha collezionato 5 dischi di Platino e oltre 150 milioni di streaming totali.

La canzone in oltre 240 paesi

La canzone “Cose da pazzi2 è stata scritta per la colonna sonora della nuova serie Original italiana The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi tre episodi dall’8 dicembre, mentre gli ultimi tre episodi saranno disponibili dal 15 dicembre.