Cantante arrestato a Palermo, chi è? L’accusa è di truffa e falso.

Cantante arrestato a Palermo, con l'accusa di truffa e falso: chi è? Arresti domiciliari per lui e per un consigliere regionale.

Chi è il cantante arrestato a Palermo per truffa e falso? Alessio Scarlata, insieme all’ex consigliere comunale Giulio Cusumano è stato fermato dalla squadra mobile di Palermo dopo la denuncia di un funzionario del comune. Sono indagate per gli stessi reati altre 15 persone.

Palermo, chi è il cantante arrestato per truffa e falso: usava fondi pubblici per fini personali

La polizia di stato ha posto agli arresti domiciliari il cantante e artista palermitano Alessio Scarlata e l’ex consigliere comunale Giulio Cusumano.

I due sono accusati di truffa ai danni dello Stato e falso in atti pubblici. La sezione anticorruzione della squadra mobile si è attivata dopo la denuncia da parte di un funzionario del comune. Quest’ultimo ha infatti segnalato di aver subito “pressioni ed intimidazioni” da parte di Scarlata e Cusumano, che intendevano spingerlo ad “appoggiare” associazioni culturali del mondo teatrale a loro legate.

Le investigazioni hanno riguardato diversi accertamenti bancari e procedure amministrative atte all’assegnazione di fondi pubblici per la realizzazione di eventi culturali di vario tipo proprio a Palermo.

Le indagini hanno portato ad un’analisi approfondita dell’evento Palermo Città della Cultura 2018. In base ai dati raccolti dagli agenti, Scarlata e Cusumano “avrebbero presentato una rendicontazione contabile, contenente una falsa documentazione fiscale con costi in realtà inesistenti o palesemente gonfiati per l’allestimento di iniziative culturali, utilizzando invece le somme ricevute a titolo di finanziamento per saldare debiti personali o per regalie a parenti e amici“.

I due avrebbero abusato dei fondi pubblici con le stesse modalità anche nella realizzazione di altri progetti.

Tra questi spicca un evento a favore dei detenuti e delle loro famiglie nella casa circondariale Pagliarelli. Oltre a Scarlata e a Cusumano, sono indagate altre 15 persone, tra cui legali, medici e rappresentanti di diverse associazioni teatrali palermitane.

Chi è Alessio Scarlata, da artista premiato agli arresti domiciliari

Alessio Scarlata è un musicista molto noto nel territorio palermitano. Ha vinto diversi riconoscimenti a livello nazionale per la sua musica, tra cui il concorso Canto Italiano nel 2017, dove ha trionfato con il brano Vinni lu ventu.

La vittoria gli valse una borsa di studio da 2mila euro e una produzione discografica. Nel 2018 fu invitato come ospite a Canto Italiano, dove ha presentato il singolo Il gioco dei pianeti, tratto dal suo album Picciriddu. Nel corso della sua carriera musicale ha inoltre curato l’organizzazione di diversi eventi e spettacoli musicale in Sicilia.