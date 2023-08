Concerto Diodato 27 agosto a Palermo: scaletta, nuovo singolo

Dopo l’uscita di “Così speciale” (Carosello Records), il quarto album di inediti Diodato, il cantante torna a Palermo con un concerto il 27 agosto. Riconosciuto tra i cantautori più raffinati nel panorama musicale italiano, Diodato prosegue nei festival il suo viaggio live iniziato questa estate.

Concerto Diodato 27 agosto a Palermo: la scaletta

Sulla base anche degli spettacoli musicali fatti questa estate, ecco quale sarà la scaletta delle canzoni:

Ci vorrebbe un miracolo

Un’altra estate

Di questa felicità

Mi fai morire

Ubriaco

Se mi vuoi

Mi si scioglie la bocca

Ma che vuoi

Che casino

Così speciale

Fino a farci scomparire

Occhiali da sole

Ci dobbiamo incontrare

L’uomo dietro il campione

Ormai non c’eri che tu

Out of Time

Ogni cosa sa di te

Lasciati andare

Fai rumore

Dove sarà il concerto

Il concerto si terrà a Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa in Via Paolo Gili, 4