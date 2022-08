Caduta libera: quando torna il programma di Gerry Scotti e quali sono le novità

Caduta libera è pronta a partire con la nuova edizione sempre su Canale 5. Il programma, targato Mediaset, porterà alcune novità ma al timone ci sarà sempre la conduzione di Gerry Scotti che ha annunciato delle sorprese.

Caduta libera: quando torna il programma di Gerry Scotti

Caduta libera è il programma targato Mediaset condotto da Gerry Scotti. Da lunedì 29 agosto, tornerà nuovamente su Canale 5 la trasmissione che va in onda dal 4 maggio 2015.

Inolre, a ottobre Caduta Libera taglierà il traguardo delle mille puntate, che il conduttore considera “il grande miracolo della continuità”, e sono in agenda dei festeggiamenti: “Festeggeremo come per la 500a con una grande torta. Inoltre in quella settimana faremo una puntata speciale con tutti i campioni“. A fine agosto si ripartirà dal campione in carica, il trentenne neuropsichiatra Michele Marchesi, che ha superato i 275mila euro in gettoni d’oro.

Quali sono le novità

Nella nuova edizione, ecco che ci saranno due novità in particolare, come ha spiegato lo stesso conduttore in un’intervista a Tv, sorrisi e canzoni:“ Il campione e lo sfidante si affrontano su un argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso. I titoli dei miei programmi e dei giochi devono potersi spiegare in poche parole”.

L’altra novità riguarda lo studio: dal 20 di Cologno Monzese allo studio 11, dove Gerry è stato per anni protagonista tra Buona Domenica e Chi vuol essere Milionario?.

Uno studio piccolo, che però Caduta Libera non dovrà condividere con nessuno, con la possibilità di registrare anche tutti i giorni.

