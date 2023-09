IT Alert in Campania il 12 settembre: cosa significa e cosa fare

IT Alert in Campania arriva alle ore 12 di martedì 12 settembre 2023 per provare il nuovo sistema di emergenza.

IT Alert in Campania martedì 12 settembre 2023: prosegue il calendario stilato dalla Protezione Civile, Regione per Regione, per testare il nuovo sistema di allarme per avvisare più direttamente i cittadini in caso di emergenza o calamità naturale.

IT Alert in Campania il 12 settembre: cosa significa

It-Alert è il nuovo sistema di emergenza gestito dalla Protezione Civile che consente di avvisare in modo rapido e diretto i cittadini in caso di emergenza o calamità naturale come maremoto generato da un sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano, Stromboli), incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, precipitazioni intense.

IT-alert utilizza la tecnologia cell-broadcast che consente di inviare messaggi a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall’emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica e non ha alcuna ripercussione sui livelli di privacy impostati. Da mercoledì 28 giugno sono partite le sperimentazioni a livello regionale che dureranno fino al termine del 2023.

Cosa fare

La Regione Campania ricorda ai cittadini che oggi, martedì 12 settembre, “intorno alle ore 12, anche i cittadini sul territorio della Campania riceveranno sui propri telefoni cellulari un messaggio con un suono differente da quelli abituali. Si tratta della sperimentazione del sistema nazionale di allarme pubblico, denominato IT-alert e promosso dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile”.

Nella nota, la Regione sottolinea che si tratta solo di un test e che i “cittadini dovranno esclusivamente prendere visione del messaggio e compilare un questionario che sarà in forma assolutamente anonima”.