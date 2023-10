Calcioscommesse, i siti illegali e quanto hanno speso i calciatori

Calcioscommesse, ci sono alcuni siti che venivano privilegiati in modo particolare dai calciatori coinvolti in questa triste vicenda.

Calcioscommesse, ci sono siti che venivano usati in modo particolare dai calciatori indagati nella vicenda che ha scatenato una bufera nel mondo del calcio italiano.

Calcioscommesse, quali sono i siti illegali

Il calcioscommesse è diventato un tema all’ordine del giorno purtroppo vista la polemica e la bufera che coinvolge alcune giocatori di prima fascia. Tra questi i siti più utilizzati dai calciatori indagati sono worldgame365.me ed evoz9.fx-gaming.net. Questi siti sono stati probabilmente i più utilizzati perché garantivano di non inserire dati personali e dunque c’era il minimo rischio di farsi sgamare anche dalle persone più vicine.

Quanto hanno speso i calciatori

Il mercato del gioco online illegale vale tantissimo, almeno 18,5 miliardi di euro all’anno. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) sta bloccando l’accesso, dal suolo italiano, a 9.828 siti di gioco, oltre 400 in più dello scorso anno. Addirittura, secondo alcune informazioni uscita, qualche giocatore avrebbe speso in poco tempo un milione di euro.

Le scommesse vengono aperte di solito al pomeriggio. Gli admin danno due link: uno per inviare un messaggio privato all’amministratore per far sapere la cifra da scommettere, e un secondo che rimanda alle istruzioni. Si può anticipare il denaro “pagando ogni singola partita 300 euro” oppure “inviare il 10% sulle vincite”. Nel caso si scelga la seconda opzione l’amministratore comunicherà “l’importo da scommettere e il sito su cui giocheremo”. Tutto ciò “per anticipare problemi legati al controllo” e “massimizzare la collaborazione”.