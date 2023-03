Sorteggi Champions League, Europa League e Conference: a che ora e dove vederli in tv e streaming

Sorteggi di Champions League, Europa League e Conference: l’appuntamento è per le ore 12 in diretta da Nyon con ben 6 squadre italiane ancora in gioco nelle tre competizioni europee. Ecco dove e come seguire i sorteggi.

Sorteggi Champions League, Europa League e Conference

Venerdì 17 marzo 2023 è il giorno dei sorteggi delle competizioni europee. Inter, Milan e Inter per la Champions League; Roma e Juventus per le Europa League e Fiorentina per la Conference League.

In Champions League sono rimaste Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Inter, Manchester City, Milan, Napoli, Real Madrid. Non ci sono restrizioni: le squadre dello stesso Paese possono scontrarsi. Per l’Europa League Roma e Juventus potrebbero prendere una di queste squadre: Manchester United, Siviglia, Feyenoord, Bayer Leverkusen, Union Saint Gilloise e Sporting CP (che ha eliminato l’Arsenal ai rigori). Anche in questo caso è possibile un derby. Riguardo la Conference League nell’urna otto formazioni: oltre alla Fiorentina ci sono Nizza, Anderlecht, West Ham, Az Alkmaar, Lech Poznan, Basilea e Gent.

A che ora e dove vederli in tv e streaming

I sorteggi in diretta da Nyon si possono vedere in tv e streaming con diverse possibilità: a partire dalle ore 12 su Prime Video ma anche su Sky sarà possibile seguire la diretta del sorteggio dei quarti. Via alle 12:00 su Sky Sport 24, canale 200, o su Sky Go. Altra opzione per la diretta del sorteggio: su Mediaset Infinity in streaming. Inoltre, Canale 20 e UEFA.com permettono la visione del sorteggio dei quarti di Champions League in chiaro per tutti: basterà sintonizzarsi sul primo (collegamento alle 11:30) per seguirlo in dirett