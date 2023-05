Udinese-Napoli, stadio Maradona aperto ai tifosi con maxi-schermi: prezzi dei biglietti e orario della partita del 4 maggio

Udinese-Napoli vedrà l’apertura dello stadio Diego Armando Maradona ai tifosi azzurri con la presenza di diversi maxi schermi all’interno dell’impianto. Decisi anche i prezzi dei biglietti e l’orario della sfida.

Udinese-Napoli, stadio Maradona aperto ai tifosi con maxi-schermi

Terminata la riunione con il Prefetto di Napoli Claudio Palomba dove hanno partecipato anche il sindaco Manfredi e il questore Giuliano con la presenza anche del presidente Aurelio De Laurentiis. Tra le decisioni prese, emerge l’apertura dello stadio Diego Armando Maradona ai tifosi per la partita contro l’Udinese.

Sulla questione ha parlato il sindaco Gaetano Manfredi: “Allo stadio si sta tutti insieme, si vede insieme la partita con l’Udinese, è un modo per la nostra comunità di stare insieme, gestiremo il dispositivo di giovedì come fosse una partita, con il dispositivo di mezzi pubblici potenziato fino alle 2 di notte. Domenica prossima con la Fiorentina la partita è alle 18, ci saranno quelli che saranno gli avvenimenti sul campo, anche in questo caso ci stiamo organizzando con un potenziamento del sistema dei trasporti, le strutture sono tutte allestite. Ringrazio i tifosi e i cittadini di Napoli per la civiltà dimostrata”.

I prezzi dei biglietti e orario della partita del 4 maggio

La partita è stata confermata alle ore 20.45 i giovedì 4 maggio 2023. A dare informazioni sui biglietti e sull’organizzazione all’interno dello stadio è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis. “Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco al popolo napoletano, i napoletani hanno dimostrato una grande maturità domenica scorsa, avevamo preparato dei festeggiamenti, eravamo pronti Paolo Sorrentino ed io a scendere in campo però purtroppo abbiamo dovuto rimandare. Allora mi è venuto in mente, vista la limitazione del settore ospiti quando si va in trasferta, di dare vita a un’implementazione dei due schermi esistenti al Maradona con altri otto schermi, uno per ogni settore: sono schermi supplementari dove poter trasmettere in diretta la partita di Udine. Abbiamo dovuto istituire un prezzo simbolico di 5 euro, identico per ogni settore, le vendite stanno iniziando per gli abbonati. È chiaro che dedotti i costi, il risultato economico verrà devoluto in beneficenza, è chiaro che il Questore e il Prefetto hanno dato il via a un’implementazione dei servizi per la sicurezza ed è chiaro che tutti ci auguriamo di accompagnare il Napoli verso il traguardo agognato. E’ chiaro anche che quella mini festa che era in programma domenica scorsa, la riproporremo domenica prossima con la Fiorentina”.