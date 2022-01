Bruno Barbieri – 4 Hotel: quando e dove vederlo

Lo chef Bruno Barbieri sarà protagonista di nuovo del programma Bruno Barbieri – 4 Hotel che tornerà a deliziare i fan sul canale Tv8. Lo chef è stato protagonista anche di Masterchef Italia.

Bruno Barbieri torna con 4 hotel

Da mercoledì 12 gennaio riprenderà il programma 4 hotel dove si rivedranno le sfide avvincenti tra gli albergatori italiani da Nord a Sud. Il viaggio dello Chef questa volta partirà da Venezia per ma le puntate sono state registrate in diverse regioni come Toscana, Alto Adige, Basilicata, Abruzzo.

Tra le città teatro di sfide ci saranno anche Milano e Lecce. In gara ci saranno, come dice il titolo del programma, quattro hotel a puntata. Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi e votati location, camera, servizi, prezzo e, per la prima volta, la colazione. Nel corso delle puntate lo chef, senza mai mettere da parte il suo stile unico, cercherà di dare consigli sul campo di accoglienza alberghiera e punterà a far conoscere alcuni bellissimi luoghi italiani.

Quando e dove vederlo

Il programma di Bruno Barbieri 4 Hotel riprenderà da mercoledì 12 gennaio e certificherà il ritorno della sfida tra gli albergatori d’Italia. Il programma su Tv8 andrà in onda ogni mercoledì alle 21.30. I nuovi episodi saranno otto.