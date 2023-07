Bruce Springsteen a Monza confermato: scaletta canzoni e biglietti del concerto

Bruce Springsteen a Monza si esibisce in concerto nonostante il maltempo forte che si è abbattuto nelle scorse ore in città e nella Regione.

Bruce Springsteen a Monza si esibisce in concerto nella serata di martedì 25 luglio 2023. Nonostante le indecisioni a causa del maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore, l’evento è stato confermato.

Bruce Springsteen a Monza confermato: scaletta canzoni

Il concerto di Bruce Springsteen è stato confermato nell’Autodromo Nazionale di Monza nella serata del 25 luglio 2023. Non mancano le polemiche a causa del maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore. “Tenere il concerto di Bruce Springsteen in questa situazione è da irresponsabili” ha detto la presidente del comitato per il Parco di Monza, Bianca Montrasio. “Si tratta di un’area fragile già in condizioni normali, figuriamoci dopo giorni caratterizzati da maltempo”. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

My love will not let you down

Death to my hometown

No surrender

Ghosts

Prove it all night

Darkness on the edge of the town

Letter to you

The promised land

Out in the street

Kitty’s back

Nightshift

Mary’s place

The E Street shuffle

Last man standing

Backstreets

Because the night

She’s the one

Wrecking ball

The rising

Badlands

Thunder road

Born in the USA

Born to run

Bobby Jean

Glory days

Dancing in the dark

Tenth Avenue freeze-out

I’ll see you in my dreams

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Dunque, si attendono gli oltre 70 mila spettatori dopo la conferma anche del sindaco di Monza. “L’orientamento – ha dichiarato il primo cittadino – è di non rinviare perché ci sono le condizioni di sicurezza rispetto a palco e strutture, e rispetto agli accessi e che lo consentono. C’è un meteo che ci dice allerta gialla per alcune ore e verde dalle 18. Ci vuole forza per scegliere in contesti così difficili, comunque sia la scelta impegna energie mentali e se alla fine diremo che il concerto si farà, non sarà perché siamo distratti sui bisogni dei cittadini, ma perché cerchiamo di stare attenti al bilanciamento dei bisogni di tutti”.