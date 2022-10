Tiziano Ferro a Sanremo 2023 in gara come big? Amadeus, dopo Chiara Ferragni, starebbe corteggiando il cantante di latina

Tiziano Ferro a Sanremo 2023? Per ora è solo una bella suggestione per i fan, ma non è un segreto che Amadeus stia corteggiando il cantante di Latina per farlo venire al Festival.

Tiziano Ferro a Sanremo 2023 come big?

Il festival di Sanremo 2023 si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023, e già si rincorrono i primi rumors in merito a quelli che potrebbero essere i big. Nulla di ufficiale, ma non è un segreto che – dopo Chiara Ferragni come presentatrice – Amadeus sia alla ricerca di big da portare in gara.

Tiziano Ferro, che è tornato in radio con il nuovo singolo “La vita splendida” e che a breve tornerà con un nuovo album, è sicuramente tra i papabili, ma per ora non c’è nessuna notizia ufficiale. Il suo sarebbe un ritorno dopo la presenza, due anni fa sempre con Amadeus, come superospite per tutte le 5 serate.

Tiziano Ferro e Sanremo

Tiziano Ferro ha un rapporto con Sanremo ambivalente, che parte dal 1997, anno in cui avrebbe dovuto partecipare con il brano ‘Quando ritornerai’ per la sezione Nuove Proposte.

Il cantante, però, venne scartato fin dalle prime selezioni. Nel 2002 avrebbe potuto esserci con ‘Non me lo so spiegare’ ma gli eccellenti risultati di vendita dell’album ‘Rosso relativo’ gli fecero cambiare l’idea di partecipare.

Ospite a Sanremo

Per quanto riguarda le ospitate a Sanremo, Tiziano Ferro nel 2006 accompagnò Michele Zarrillo nella serata dei duetti in ‘L’alfabeto degli amanti’. Nel 2007 fu chiamato sul palco per promuovere l’album ‘Nessuno è solo’ come anche nel 2015 per la raccolta ‘TZN – The best of Tiziano Ferro’.