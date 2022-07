Borsa Milano, l’effetto della crisi di Governo: in calo Ftse Mib, banche e Tim

La crisi di Governo impatta sulla Borsa di Milano: Ftse Mib in caduta, brutta giornata anche per le banche, Tim. Si trema per lo spread.

Brutta giornata per la Borsa di Milano. Piazza Affari soffre per il caos creato dalla crisi di Governo.

Il giorno delle dimissioni di Mario Draghi è caratterizzato da tante vendite e forti cali. L’indice Ftse Mib segna il -2,36% a 20.843 punti. La fine del Governo Draghi ha avuto un forte impatto anche sui titoli bancari: si registra un calo del -5,2% per Unicredit, -4,7% per BPER, -4% per Intesa e -3,5% per Banco BPM. Giornata negativa anche per Tim (-3,8%), Enel (-3,3%) e per i titoli delle Poste, che cedono addirittura l’8%.

Tensione per lo spread dopo le dimissioni di Draghi: tasso al 3,6%

Aumenta la preoccupazione per lo spread tra Btp e Bund, che ad oggi, dopo le dimissioni dell’ex Presidente della BCE, si assesta a 232 punti, 19 in più rispetto alla chiusura di ieri. Anche il rendimento decennale italiano desta preoccupazione: al momento si assesta al 3,6%, registrando un aumento di 21 punti. In rialzo anche i tassi dei paesi vicini, con quello greco che cresce di 6 punti e raggiunge il 3,5% e quello spagnolo, in aumento di sette punti al 2,54%.