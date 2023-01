Federica Pellegrini incinta? La risposta dell’ex campionessa di nuoto al gossip

Federica Pellegrini incinta: nelle scorse ore è circolata la notizia della possibilità che l’ex campionessa di nuoto possa essere in attesa. Lei stessa ha risposto al gossip che è circolato immediatamente dopo un suo post sui social.

Federica Pellegrini incinta?

Nei giorni scorsi, in particolare a ridosso di Capodanno, sono circolate notizie di gossip sulla possibilità che Federica Pellegrini possa essere incinta. In un bar di Verona, la Pellegrini si scatta un selfie con un cocktail in mano e scrive ironica: “Solo i barmen sanno la verità”.

Da questo post su Instagram si è scatenato il gossip.

La risposta dell’ex campionessa di nuoto al gossip

In un’intervista a La Repubblica, infatti, la Divina ha fatto sapere che lei e il marito non stanno ancora provando ad avere un figlio: “Non per ora.

Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”. Gli obiettivi della Pellegrini sono per ora altri come l’idea di fondare un Academy: “Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo ma è tutto nella mani della natura”. Poi sulla possibilità eventuale di tornare in vasca: Ho avuto la tentazione di tornare in vasca per gli Europei di nuoto – ha rivelato l’olimpionica – ma mi è passata quasi subito”.

