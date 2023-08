Blue Beetle, chi è Conrad Carapax: cosa sappiamo del villain del film? Diamo uno sguardo alla storia fumettistica dell’antagonista del nuovo cinecomic targato DC, che avrà il volto di Raoul Max Trujillo.

Primo sguardo a Blue Beetle, chi è il villain del film Conrad Carapax?

È ormai sempre più vicino l’esordio sul grande schermo di Blue Beetle, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 17 agosto 2023. Il film narrerà l’involontario esordio nel mondo supereroistico del giovane Jaime Reyes, interpretato da Xolo Maridueña. L’ultimo trailer del nuovo cinecomic DC ha permesso al pubblico di guardare più da vicino uno dei antagonisti principali della pellicola, una montagna di muscoli in armatura scarlatta di nome Conrad Carapax. È uno dei villain storici di Blue Beetle ed è anche noto con l’epiteto di Conrad l’Uomo Indistruttibile. Nel film avrà il volto di Raoul Max Trujillo, già al cinema in Apocalycto, Riddick, Sicario e Un uomo tranquillo. Ma cosa sappiamo esattamente della sua controparte fumettistica?

Le origini di Conrad Carapax nei fumetti DC

Nei fumetti DC Conrad Carapax era un archeologo rivale dello studioso Dan Garrett, il primo a ritrovare il mistico Scarabeo blu e a utilizzarne i poteri. Nei fumetti, dopo la morte di Garrett, la sua eredità sarà raccolta dal suo studente Ted Kord: Jaime Reyes è infatti la terza incarnazione del personaggio, in pubblicazione dal 2006. Carapax è uno dei principali antagonisti proprio della seconda versione del supereroe DC, che ha tra l’altro un collegamento interessante con un altro dei villain confermati della pellicola. Parliamo di Victoria Kord, Amministratore Delegato delle Kord Industries e sorella di Ted Kord, che nel film avrà il volto di Susan Sarandon.

Per quanto riguarda, invece, le origini fumettistiche di Conrad, la sua vita prende una piega inaspettata a causa del ritrovamento di un gigantesco robot indistruttibile durante una delle sue spedizioni. Nel tentativo di accendere il macchinario, Carapax perde la vita e trasferisce involontariamente la propria coscienza nel robot. Questo avvenimento fa impazzire l’ormai ex archeologo che massacra la squadra di ricerca venuta in suo soccorso, in preda ad un’irrefrenabile furia omicida. L’unico in grado di fermare Carapax è il secondo Blue Beetle, Ted Kord, che lo sconfigge temporaneamente buttandolo in mare. Da allora l’Uomo Indistruttibile diventa uno dei nemici ricorrenti dello Scarabeo.