I due vincitori del festival di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood, hanno litigato? L’indiscrezione sta girando sul web e ha messo in allarme i fan dei cantanti.

Blanco e Mahmood hanno litigato? Tutta la verità

Secondo quanto era stato riportato da Today i due cantanti avevano litigato, o comunque tra i due era in corso una forte incomprensione. Il motivo di questa indiscrezione? I due, che si sono incontrati per l’ultima volta al concerto di Radio Zeta Future Hits Live per cantare Brividi, si sarebbero ignorati beatamente prima di salire sul palco.

Quanto infatti erano nell’area hospitality, secondo alcune testimonianze, Mahmood e Blanco non sarebbero nè arrivati insieme nè avrebbero colloquiato da amici. Mahmood, è stato infatti raccontato, avrebbe usato un po’ il telefono, poi si sarebbe seduto in disparte e non avrebbe preferito con l’amico neanche una parola.

La risposta dei cantanti

In merito a questa notizia di litigio diffusa dai giornali, i due cantanti hanno risposto a questa indiscrezione smentendo una compromissione del loro rapporto.

Mahmood in particolare ha pubblicato un filmato di una chat tra lui e Blanco dove hanno scherzato sulle varie news uscite negli ultimi giorni. “Abbiamo litigato? Non lo sapevo, ora ti blocco”, ha detto ironicamente Mahmood. Dunque nessuna incomprensione e il litigio è stato smentito.