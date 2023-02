Chi è Cristina Di Tella, influencer nuovo volto di “Belve”

Cristina Di Tella, che affiancherà Francesca Fagnani nel programma Belve, è una influencer e famosa Tiktoker di 24 anni. Ma cosa sappiamo di lei?

Chi è Cristina Di Tella

Cristina Di Tella, 24 anni, è una giovane influencer diventata star di TikTok che è entrata a far parte della squadra di Belve. Il programma di Francesca Fagnani, che passerà in prima serata, vedrà quindi l’aggiunta nel cast di Cristina che è diventata popolare sui social per la sua capacità imitare alla perfezione alcuni personaggi dello spettacolo. Da Antonio Cassano a Oriana Marzoli del Grande Fratello Vip, Cristina Di Tella viene da Termoli (Molise) ed ha ben 62.900 follower su TikTok.

Imitazioni di vip

Tra le sue migliori imitazioni c’è quella di Antonio Cassano, ma anche quella di Oriana Marzoli, di Chiara Ferragni e di Pierluigi Diaco. La ragazza è molto brava ad imitare sia la mimica facciale sia il tono di voce, motivo per cui è diventata molto conosciuta e popolare sul web.

Cristina volto di “Belve”

Cristina di Tella sarà uno dei volti che da quest’anno arricchirà il programma e il cast di “Belve” condotto da Francesca Fagnani. Influencer, puntellerà gli spazi tra una intervista e l’altra della Fagnani.