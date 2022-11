Black Friday 2022: quando sarà e quanto dura

Il Black Friday è praticamente alle porte e i fan di questa giornata sono pronti ad approfittarne

Black Friday 2022: quando sarà

Black Friday 2022: quando sarà? Il venerdì di super sconti quest’anno sarà il 25 novembre. La tradizione di origine statunitense, che ormai si è diffusa anche da noi in Italia, è molto attesa da molti cittadini e si è da anni diffusa anche in Italia dove molti cittadini aspettano la fine di novembre per fare shopping e pensare a qualche regalo di Natale in anticipo.

Il budget degli italiani

Per il Black Friday 2022 si abbasserà a 251 euro il budget medio della spesa degli italiani, in pratica l’8% in meno rispetto allo scorso anno. Secondo quando anticipato anche dall’agenzia Adnkronos che ha ripreso il portale Idealo, due italiani su tre sono comunque pronti ad acquistare qualche prodotto e il 30% fa sapere che spenderanno meno rispetto al 2022.

Amazon, black friday in anticipo

In realtà, su Amazon sarà possibile usufruire di sconti legati al Black Friday sin dal 18 novembre, in pratica una settimana prima.

Quanto dura

Per la maggior parte dei negozi (compresi quelli online), il Black Friday è un evento che dura generalmente in quelle 24 ore del 25 novembre ma molti store, tra cui Amazon, ne prolungano la durata delle offerte fino a lunedì 28 novembre, in pratica quattro giorni pieni.