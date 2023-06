Biagio Antonacci a Ferrara: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Le prossime tappe e date

Biagio Antonacci a Ferrara si esibisce venerdì 30 giugno in occasione del suo tour che continua ancora nel periodo estivo.

Biagio Antonacci a Ferrara: il cantante è in giro per l’Italia in occasione del suo Palco centra Tour che lo porta ad esibirsi al vivo dopo ben tre anni di assenza dalla scena musicale live. Nella serata del 30 giugno è di scena al Ferrara Summer Festival.

Biagio Antonacci a Ferrara: scaletta delle canzoni

Biagio Antonacci si esibisce in concerto nella serata di venerdì 30 giugno al Ferrara Summer Festival. Con il cantante c’è la band formata da Placido Salamone, Massimo Varini ed Emiliano Fantuzzi alla chitarra, Jacopo Carlini al piano e tastiere, Lucio Fasino al basso, Donald Renda alla batteria e Ernesto Lopez alle percussioni. Ecco di seguito la scaletta del concerto:

Convivendo Se fosse per sempre Mio padre è un re Quanto tempo e ancora Il cielo ha una porta sola Lascia stare Non so più a chi credere Il mucchio Angela Non è mai stato subito Ti dedico tutto Non ci facciamo compagnia Ti penso raramente Seria Buongiorno bell’anima Dolore e forza Vivimi Se è vero che ci sei Le cose che ho amato di più Ti ricordi perché Tu sei bella Tra te e il mare Mi fai stare bene Mio fratello Per farti felice Pazzo di lei Sognami Non vivo più senza te Liberatemi Iris Telenovela Se io se lei

I biglietti del concerto. Le prossime tappe e date

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Diversi settori ancora sono da riempire. Infine, ecco le prossime tappe e date dell’artista in giro per l’Italia: