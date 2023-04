Berlusconi, ultimo bollettino e le parole di Zangrillo sulle condizioni del leader di Forza Italia

Berlusconi continua ad essere ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono continuamente monitorate e nella tarda mattinata di lunedì 17 aprile è arrivato l’ultimo bollettino sullo stato di salute attuale del leader di Forza Italia.

Berlusconi, ultimo bollettino

Ecco cosa dice l’ultimo bollettino sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. “Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del Presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali”: lo sottolinea il bollettino dei medici che lo hanno in cura al San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri. “Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali” spiegano i due professori.

Tra i primi a coomentare la notizia del trasferimento, che già ieri ha iniziato a circolare sugli organi di stampa, c’è stato Matteo Salvini: “ In bocca al lupo Silvio, amico mio! “. Mentre “ Tutto bene “, ha detto ieri Paolo Berlusconi arrivando in ospedale con il sorriso sulle labbra e alzando il pollice in segno di soddisfazione.

Le parole di Zangrillo sulle condizioni del leader di Forza Italia

“Il presidente Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva e questa è una buona notizia”, sono state le parole del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, fratello del medico del Cavaliere. Il ministro ha spiegato di non aver sentito direttamente il Cavaliere, ma di essere comunque “molto fiducioso, i medici sono molto fiduciosi, il presidente sta reagendo e si conferma persona di grandissima tenacia e soprattutto che guarda sempre con fiducia al futuro”.

