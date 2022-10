Signora Coriandoli, chi è Maurizio Ferrini: vita privata, figli e carriera nel mondo dello spettacolo

Signora Coriandoli è il personaggio interpretato dal comico Maurizio Ferrini fin dagli anni novanta. Nella serata di sabato 29 ottobre 2022, partecipa come ballerino per una notte nel programma di Ballando con le Stelle.

Signora Coriandoli, chi è Maurizio Ferrini: vita privata, moglie e figli

Maurizio Ferrini è per tutti la Signora Coriandoli nel mondo dello spettacolo. Nato a Cesena il 12 aprile del 1953, è nel mondo della comicità a partire dagli anni novanta.

Dal 2017 è legato sentimentalmente a Sara Gugliemi. Precedentemente ha avuto una lunga relazione con Carla Urban, conclusasi dopo nove anni nel 1994 a causa di litigi.

Il comico nella sua vita ha dovuto far fronte a dei problemi economici: “Una volta mi hanno invitato a una festa e c’era anche un mio amico, il celebre scienziato Paolo Zamboni, quello che ha monitorato l’astronauta Samantha Cristoforetti in orbita. Mi sono avvicinato e gli ho detto senza pudore: Paolo, ho bisogno di fare un po’ di spesa.

Mi ha messo in mano trecento euro, non mi sembrava vero di maneggiare banconote. Il passo successivo sarebbe stato chiedere l’elemosina per la strada”.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Con il personaggio Signora Coriandoli, Ferrini interpreta da sempre una casalinga media con accento romagnolo. A scoprirlo è stato Renzo Arbore che lo invitò come come ospite fisso nella trasmissione Quelli della notte. Con il suo personaggio poi diventerà famoso negli anni novanta.

Infatti, viene scelto a condurre Striscia La Notizia quando Antonio Ricci lo sceglie nel 1992. La Coriandoli affianca il comico Sergio Vastano e poi Alba Parietti, conducendo il tg satirico di Canale 5 fino al 1994.

Poi, farà esperienza anche al Cinema: nel 1986 l’agente Gridelli ne Il commissario Lo Gatto. Due anni dopo è Carlo Verdone a dirigerlo nel suo Compagni di scuola. Poi, eccolo in Sognando la California del 1992, dove recita insieme a Nino Frassica, Massimo Boldi e Antonello Fassari. Anche reality per lui: nel 2005 viene chiamato per essere un naufrago in una delle prime edizioni de L’Isola dei Famosi, all’epoca condotta da Simona Ventura.