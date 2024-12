Sviluppare se stessi incarnando la propria visione: il libro di Federico Mammi

Un giorno chiesero a un matematico egiziano se esistesse una formula per calcolare il successo di una persona. Il matematico si fermò a riflettere per qualche istante, dopodiché rispose: “Se una persona riconosce il proprio ruolo nel mondo e ne rispetta i valori, allora vale uno. Se la persona ha una bella famiglia, allora prendi quell’uno e moltiplicalo per dieci, se ha un ottimo lavoro moltiplicalo per cento, se guadagna molti soldi moltiplicalo per mille e continua così per ogni buona azione nella sua vita”. Dopo una breve pausa il matematico aggiunse: “Ma ricorda! Se la persona non conosce i suoi valori e non è in grado di rispettare il suo ruolo nel mondo, allora quell’uno si trasforma in zero e lo zero moltiplicato per dieci, per cento e per mille farà sempre zero”.

Il nuovo mondo fiorirà grazie a tutte le persone che riconosceranno il valore di quell’uno. Oggi più che mai abbiamo bisogno di eroi! Abbiamo bisogno di persone comuni ma con il coraggio di vivere in modo diverso, seguendo la verità e la giustizia. Persone che non si fermino di fronte alla paura del giudizio, di rimanere indietro, di essere incompresi o, peggio ancora, di essere esclusi.

Oltre la paura

Ma non temete! La paura serve solo per ricordarvi che siete vivi, non fatene un limite. Nulla può fermarvi quando siete sulla strada giusta. Lo afferma un libro appena uscito, “Incarna la tua visione. Tre passi per realizzare il tuo destino” di Federico Mammi, pubblicato da Mind Edizioni, che prende vita da una verità molto semplice: voi siete nati per un motivo! Nel primo capitolo l’autore osserva la situazione globale e individuale di questa epoca storica e fa luce sulla nuova era che sta nascendo. Dal secondo al quarto capitolo il lettore troverà i passi che, una volta seguiti, gli permetteranno di vivere questa nuova epoca senza rimanerne esclusi. In successione, i passi sono come scoprire il nostro scopo nella vita, come incarnare un’identità che si allinei con quello scopo e, infine, come strutturare un piano strategico per entrare in azione fin da subito. Questi tre punti vi porteranno a incarnare la vostra visione. “Nessuno di voi – scrive l’autore – è nato per arrancare e nessuno merita di subire sconfitte e insoddisfazioni, a meno che non siate voi stessi a mollare la presa e lasciare che la vostra nave finisca alla deriva. Con questo libro vi guiderò a navigare da quell’isola fatta di frustrazione e risentimento fino al continente del vostro successo.”

Un libro-bussola

Questo libro è per chi si sente smarrito, fuori luogo, isolato e alla ricerca di qualcosa, ma non sa ancora cosa sia. Si rivolge a tutti coloro che intuiscono di avere un destino, ma non sono stati preparati dalla vita a riconoscerlo e hanno bisogno di una mappa che indichi loro la strada verso la libertà e di strumenti per spezzare le catene che li opprimono.



Chi è Federico Mammì

Federico Mammi è nato a Modena nel 1992. Il suo percorso professionale l’ha portato a sviluppare capacità di leadership e di comunicazione attraverso l’esperienza sul campo, specialmente nella gestione di team e nella formazione aziendale. Certificato pnl Business practitioner, pnl Master practitioner e pnl coach, ha svolto per alcuni anni l’attività di coach libero professionista e ha partecipato a diversi eventi di formazione in pubblico come organizzatore e public speaker. Allievo del maestro Roberto Redeghieri, ha intrapreso un percorso di crescita interiore che l’ha portato a scoprire e a esprimere i valori spirituali alle fondamenta della sua attività di formatore, determinato ad aiutare tutte le persone alla ricerca di uno scopo e disposte a evolvere. Potete seguirlo su instagram.com/federicomammi.

Federico Mammi, “Incarna la tua visione. Tre passi per realizzare il tuo destino”, Mind Edizioni, pag. 160, € 15,90