Berlusconi ricoverato di nuovo al San Raffaele di Milano: come sta il leader di Forza Italia

Dopo una ventina di giorni dalle dimissioni e un mese in ospedale, il leader di Forza Italia è stato di nuovo trasportato presso la struttura ospedaliera lombarda.

Silvio Berlusconi nella serata di ieri, 9 giugno, è stato di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Dopo circa venti giorni dalle dimissioni, dopo una degenza lunga oltre un mese a causa dell’infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica, il Cavaliere è stato trasportato nuovamente nella struttura ospedaliera lombarda.

“Forza Presidente Silvio Berlusconi, siamo tutti con te!”. Lo scrive sul suo profilo Twitter la ministra del Turismo e ed esponente di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché. “Berlusconi è venuto dopo pranzo, verso le 14, a vedere Milano 2, la sua creatura. Era con Marta Fascina ed era un po’ più provato del solito ma di buon umore. Non ha pranzato, ma ha preso dei ghiaccioli, più di uno perché era accaldato, e ha scherzato con dei ragazzi e con noi”. Lo racconta a LaPresse Massimiliano, titolare di un bar di Milano 2, a poche centinaia di metri dall’ospedale San Raffaele

Come sta il leader di Forza Italia

“Il presidente è attualmente ricoverato all’Ospedale San Raffaele per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica” lo scrivono nel bollettino i suoi medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, precisando come “l’anticipazione, ad oggi, di tali controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme“. Annullato così il vertice ad Arcore, in programma per oggi 10 giugno, con i vertici e i ministri di Forza Italia.