“Berlusconi al Quirinale? No, grazie”, petizione: come firmare

L’elezione del nuovo presidente della Repubblica è sempre più vicina ma l’unica candidatura attualmente chiara sul campo è quella del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (che sta lavorando “all’operazione scoiattolo”). Contro la sua figura come futuro inquilino del Colle, però, c’è chi ha organizzato una petizione online contro Berlusconi per dire NO alla sua elezione al Colle. La petizione contro Berlusconi sarà efficace?

Berlusconi al Quirinale? No, grazie

I primi ad essersi mossi in tal senso per contrastare la candidatura al Quirinale di Silvio Berlusconi sono Peter Gomez, Antonio Padellaro e Marco Travaglio del Fatto Quotidiano. I tre giornalisti, infatti, hanno lanciato l’idea di una petizione anti-cavaliere per cercare di creare un clima nel paese che possa scongiurare giorno dopo giorno questa ipotesi.

Come firmare la petizione?

Per firmare questa petizione, lanciata tramite Change.org, è sufficiente collegarsi alla pagina web ed inserire il proprio nome, cognome ed indirizzo email. Chi volesse essere mantenuto aggiornato su come sta andando la petizione può flaggare questa possibilità prima di dare l’ok.

L’obiettivo della petizione lanciata dal Fatto è raggiungere almeno le 500.000 adesioni (attualmente ne sono state raccolte quasi 350.000 mila) in modo tale che questa iniziativa contro l’elezione del leader di Forza Italia possa fare abbastanza rumore all’interno del già confuso panorama politico italiano.