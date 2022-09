Chi è Gianmarco Viscio, fidanzato di Bebe Vio

Bebe Vio, l’atleta paralimpica di scherma specializzata nel fioretto, è innamorata e sta vivendo la sua nuova storia d’amore con Gianmarco Viscio.

Chi è Gianmarco Viscio

Su Gianmarco Viscio, 30 enne, non si hanno moltissime informazioni, in quanto non è un esponente o un vip del mondo dello spettacolo. Quello che possiamo dire, però, è che Viscio è un giocatore dilettante di calcio a otto che milita nella George Best Team, con un passato da difensore in una squadra di serie B. Da quello che si è venuto a sapere, inoltre, il giovane è originario di Roma.

Prima di queste foto con Gianmarco, giravano voci del fatto che Bebe Vio fosse fidanzata con Giorgio Avola, 32enne, nato a Modica l’8 Maggio del 1989. Conosciuto come uno schermidore di fama internazionale, è un atleta specializzato nel fioretto.

La storia d’amore con Bebe Vio

Bebe Vio e Gianmarco Viscio sono stati paparazzati sulla terrazza di un hotel lungo il Tevere. L’atleta 25enne e il suo partner sono stati visti che si baciavano più volte, segno che la loro storia d’amore è ormai matura. Questo anche se in realtà, solitamente, Bebe Vio è piuttosto attenta a preservare la sua sua vita sentimentale.

Leggi anche: Chi è Bebe Vio: età, biografia, malattia, fidanzato – FOTO