Licia Colò, matrimonio finito con Alessandro Antonino: arriva l’annuncio

Da sempre molto discreta per quanto riguarda la sua vita privata, tra Licia Colò e Alessandro Antonino il matrimonio sembra essere finito. A confermarlo l’annuncio diffuso dal settimanale Nuovo, dopo la dichiarazione della stessa conduttrice televisiva.

Il rapporto tra i due è dunque giunto alle battute finali.

Matrimonio finito per Licia Colò

Un rapporto intenso quello tra Licia Colò e Alessandro Antonino, cominciato con una frequentazione molto rapida che ha portato all’unione dei due nel 2004. L’anno successivo la famiglia si è allargata con l’arrivo della loro unica figlia, ovvero Laila (nome scelto dal connubio dei loro nomi). Un matrimonio vissuto lontano dai riflettori, per volere di entrambi e soprattutto della presentatrice, sempre molto discreta quando si tratta di sfera privata.

Ad annunciare la fine del matrimonio è stato il settimanale Nuovo che ha presentato la dichiarazione della stessa Licia Colò:

“Io e mio marito ci siamo lasciati”.

Una notizia che ha spiazzato i lettori e seguaci della rivista e della conduttrice, dato che appare un fulmine a ciel sereno.

La 60enne è molto conosciuta nel mondo televisivo grazie alla conduzione di molti programmi legati ai viaggi e alla natura. Tra questi si possono citare Geo & Geo, Alle Falde del Kilimangiaro, Eden – Un Pianeta da salvare e anche Niagara – Quando la natura fa spettacolo. In passato – nel 2007 – si mise alla prova vestendo i panni di concorrente in Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Famosa anche per essere una blogger e un’autrice.

L’ormai ex marito – Alessandro Antonino – ha circa 49 anni ed è 11 anni più piccolo di lei. Anche lui conosciuto nell’ambito televisivo, seppur con meno rilevanza, è un artista di Napoli e sui social prende il nome di “Mr. Nat., Antonino”. Può a sua volta vantarsi di aver condotto la rubrica “I viaggi di Alessandro Antonino”, che veniva trasmessa su Tv2000. In qualche circostanza si è unito alla moglie per alcune collaborazioni nel programma Eden (in onda su La7).

Quello che sembrava un grande amore si è così spento prima di quanto ci si aspettasse.