Avatar 2: uscita Italia, cast e trailer del nuovo capitolo di Cameron

Avatar 2: finalmente dopo 13 anni arriva l’atteso sequel del film più visto nella storia del cinema e ovviamente campione d’incassi che non ancora sono finiti perché il primo capitolo verrà riproposto in sala.

Avatar 2: uscita Italia

Il secondo capitolo del film campione d’incassi, Avatar, uscirà in Italia il 14 dicembre 2022 e il suo titolo ufficiale sarà Avatar: The Way of Water (Avatar: La via dell’acqua). Uscirà inizialmente solo al Cinema con il primo capitolo che sarà riproposto in sala a Settembre 2022.

Il secondo atto che arriva dopo 13 anni il primo film che è attualmente il più visto nella storia del cinema con incassi record. La regia è affidata ancora una volta a James Cameron, il sequel è ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, il protagonista del primo film; Neytiri, la sua compagna, e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Avatar 2: il cast

Per quanto riguarda il cast, sono confermati la maggior parte che hanno preso parte al primo capitolo come Zoe Saldana nei panni di Neytiri, Sam Worthington in quelli di Jake Sully, Sigourney Weaver in un nuovo ruolo. A loro si aggiungono nuovi attori di prestigio come Kate Winslet (Ronal), Michel Yeoh (Dr. Karina Mogue), Oona Chaplin (Varang).

Il trailer del nuovo capitolo di Cameron

Nelle scorse ore sono state diffuse anche le prime immagini attraverso un nuovissimo trailer del secondo capitolo di James Cameron.

LEGGI ANCHE: Nostalgia, film con Favino: trama, dove vederlo, uscita e trailer