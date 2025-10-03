Autunno a De Montel–Terme Milano: un calendario fitto di eventi

L’autunno a De Montel – Terme Milano si apre con un fitto calendario di eventi. Ottobre, infatti, si presenta come un mese ricco di novità per il parco termale urbano: dai trattamenti e le experience agli eventi a tema, dalle cerimonie di benessere alle attività di fitness, cui si aggiungono il rito dell’aperitivo e le cene gourmet. Tanti gli appuntamenti imperdibili.

Milano Wine Week: i trattamenti al vinacciolo

In occasione della Milano Wine Week (4–12 ottobre), grande attenzione sarà dedicata ai trattamenti al vinacciolo, una proposta che celebra le proprietà benefiche dei semi d’uva. Due le proposte. Lo scrub ai vinaccioli è un trattamento esfoliante corpo noto per le virtù antiossidanti: aiuta a rimuovere le cellule morte rendendo la pelle più liscia e luminosa. I vinaccioli, ricchi di polifenoli, contribuiscono a contrastare l’invecchiamento cutaneo migliorando l’elasticità e stimolando la microcircolazione. Il trattamento, della durata totale di 20 minuti, unisce l’azione dello scrub con le tecnologie innovative della Tempesta di Saturno, una doccia emozionale con getti d’acqua a temperature e pressioni variabili, trasformando l’esperienza del vino in un rituale di benessere. Un altro rituale di bellezza corpo, a base di pepite di vinacciolo, è Idravitis, autentico tesoro naturale dell’uva: trattamento completo da 80 minuti che prevede un dolce scrub seguito da un massaggio corpo, per restituire lucentezza e idratazione attraverso inalazioni aromatiche.

Cucina d’autunno e dj set alle Terme De Montel di Milano

Dal 7 ottobre l’offerta gourmet si arricchisce con il nuovo menù autunnale, per un’esperienza autentica e armoniosa in linea con la stagione. Si conferma l’appuntamento quotidiano con l’aperitivo, attivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 18 alla chiusura del centro, con un ricco menù a buffet ispirato alla stagionalità. Tutti i giovedì, fino a dicembre dalle 18:00 alle 22:00 nella corte interna, l’aperitivo sarà accompagnato da dj set: un gioco di contrasti tra il comfort dell’accappatoio e l’eleganza del calice, la quiete del parco termale e la vivacità dell’aperitivo, l’intimità della luce che cala e l’energia della musica.

The Crepes Bar nel weekend e Water Pilates

Tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica a partire dalle 15:00, da ottobre e per tutto il periodo delle festività, verrà allestito “The Crepes Bar”, angolo dolce e salato per una gustosa pausa.

Tornano gli appuntamenti con il Water Pilates, in collaborazione con Studio Svetle: corsi che uniscono i benefici del pilates alla resistenza dell’acqua per un allenamento dolce ma efficace, migliorando postura, respirazione e tono muscolare senza stressare le articolazioni. I movimenti lenti e controllati favoriscono equilibrio e consapevolezza corporea: momento ideale per chi cerca benessere, forza e rilassamento in un ambiente protetto e avvolgente come l’acqua.

Serata piemontese del venerdì e Dante’s Inferno Night

Dal 10 ottobre, ogni venerdì dalle 19:00, serata piemontese: un momento di relax e gusto nella cornice di De Montel, con cena placée di quattro portate pensata per deliziare i sensi.

Venerdì 31 ottobre andrà in scena una serata unica in cui atmosfere gotiche si fondono con i versi immortali di Dante Alighieri: “Dante’s Inferno Night and Dinner”, esperienza immersiva in cui arte e suspense si intrecciano nello scenario di De Montel – Terme Milano. Lo spettacolo prende vita con una sequenza di quadri ispirati ai principali Canti della Divina Commedia, ripetuti durante la serata: un percorso scenografico guidato da Dante e Virgilio, con la voce solista di Beatrice a sottolineare alcuni momenti. L’evento prevede ingresso esclusivo con kit benessere incluso, dalle 19:00 alle 24:30, accompagnato da ricco aperitivo a buffet, dj set e spettacolo della compagnia internazionale Elementz.

Ritualità e cerimonie di benessere

In autunno continuano i rituali e le cerimonie dedicate agli ospiti.

Aufguss. Cerimonia di purificazione realizzata da esperti Aufgussmeister: i benefici della sauna (depurazione, purificazione della pelle, smaltimento dell’acido lattico, rilassamento muscolare) sono amplificati dagli oli essenziali. Le gettate di calore, frutto della sapiente unione di ghiaccio e oli, sono veicolate con appositi teli. Le alte temperature favoriscono vasodilatazione e circolazione, rinforzando il sistema immunitario.

Sound Bath. Un bagno sonoro che dissolve le tensioni e porta il corpo in uno stato di quiete profonda. Le vibrazioni delle campane tibetane e il suono del gong accompagnano il respiro in un viaggio di rilassamento assoluto, sciogliendo rigidità e aprendo la mente a una nuova percezione di sé.

Silent Meditation. Un rituale di respirazione e rilassamento che guida gli ospiti verso un profondo benessere psicofisico.

Saturnia Thermal Experience. Il viso si distende con la crema idratante della linea skincare Active Beauty di Terme di Saturnia Beauty&Health, applicata con movimenti circolari per favorire l’idratazione profonda; a seguire, maschera Napkin imbevuta in acqua termale per un effetto distensivo illuminante.

Nature Experience. Un’esperienza che unisce il calore secco all’energia degli elementi naturali: profumo di betulla ed eucalipto, freschezza delle sfere di ghiaccio e vapore avvolgente per un rituale vigoroso e rigenerante basato sul contrasto caldo/freddo, che risveglia i sensi e riequilibra il corpo.