Aurora Ramazzotti parla del parto: “Complicato”

Completamente assorbita dalla sua nuova vita da mamma, Aurora Ramazzotti ha però voluto raccontare del parto. E per farlo si è affidata al canale che conosce meglio: i social e, su tutti, Instagram.

Tra l’altro i suoi follower rappresentano la sua seconda famiglia.

Il parto di Aurora Ramazzotti

Quasi un mese fa è venuto al mondo il piccolo Cesare, new entry della famiglia. La vita di Aurora Ramazzotti è completamente cambiata e il suo percorso, dalla gravidanza al parto, è stato raccontato tramite il suo profilo Instagram. Non sono mancate le polemiche, ma la figlia d’arte non ha mai smesso di condividere questo viaggio.

Proprio per questo la 26enne ha deciso di raccontare anche le difficoltà del parto:

“Il mio parto è stato molto complicato, ma lo ricordo comunque come uno dei periodi più incredibili della mia vita”.

Doloroso e complicato, ma comunque incredibile: una forte emozione.

La gravidanza l’ha messa a dura prova, dal punto di vista fisico e psicologico. E la giovane mamma ne ha risentito:

“In gravidanza ero molto stanca. Quasi ogni volta che qualcuno mi chiedeva come stessi e lo dicevo, la risposta era: ‘Ah, vedrai! Sarai ancora più stanca dopo”. È passato quasi un mese e sto ancora aspettando di sentirmi più stanca che in gravidanza come mi dicevano”.

Il parere degli altri l’ha messa un po’ in guardia, seppur non sia servito.

La ragazza classe ’96 ha infine concluso il suo discorso:

“A ridosso del parto mi chiedevano se avessi paura. Io non ne avevo molta, forse stupidamente, e fino all’ultimo ho voluto pensare che sarebbe andato tutto liscio. Che sarebbe stato bello. Rispondevo sempre di no, che volevo pensare positivo. E sentivo una quantità di storie catastrofiche non richieste da far venire il mal di testa a chiunque”.

Tante storie che da un lato l’hanno spaventata e dall’altro le hanno dato modo di andare avanti e di godersi appieno quel bellissimo periodo.