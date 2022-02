Justin Bieber sarà in Italia: il 31 Luglio a Lucca. Dove comprare i biglietti

Justin Bieber arriva in Italia in occasione del suo nuovo tour mondiale che prevede una tappa proprio nella penisola.

Il cantante canadese, Justin Bieber, ha annunciato che in occasione del suo nuovo tour in giro per il mondo, Justice Tour 2022, sarà in Italia. I sui fans italiano aspettavano questo annuncio per potersi godere da vicino l’artista tanto amato dai teenager.

“Abbiamo lavorato duro per creare il migliore show che abbiamo mai fatto, e non vediamo l’ora di condividerlo con i fans di tutto il mondo, ci vediamo presto!”, le parole di Justin Bieber nell’annunciare i prossimi appuntamenti live.

I biglietti saranno in prevendita a breve, secondo due scaglioni: alla pre-sale anticipata riservata agli ascoltati di Radio 105 farà seguito la prevendita generale.

La popstar il 31 Luglio a Lucca: dove comprare i biglietti

Justin Bieber canterà il prossimo 31 luglio al Lucca Summer festival esibendosi nell’area di fianco alle Mura di Lucca, luogo ormai storico per la musica live italiana, visto che lì si sono esibiti artisti come Rolling Stones, Roger Waters ed Elton John oltre a Ennio Morricone.

Dunque, i biglietti saranno disponibili in pre-sale dalle ore 10.00 di giovedì 24 febbraio su www.105.net. La vendita generale partirà sabato 26 febbraio alle ore 10.00.

I prezzi dei biglietti per Justin Bieber a Lucca nel 2022:

Posto In Piedi € 65,00 + prev.

Tribuna Laterale Numerata € 100,00 + prev.

Pit Area – Posto In Piedi €.78,00 + prev.