Chi è Lorenza Mario, ballerina e attrice italiana: carriera e vita privata

Ex moglie del tenore Alessandro Safina, andiamo a scoprire chi è Lorenza Mario, ballerina e attrice italiana. Tra carriera e vita privata, ecco il percorso dell’artista classe ’69.

Lorenza Mario, chi è: carriera

Nata il 9 Ottobre 1969 a Camposampiero, Lorenza Mario è conosciuta per il suo impegno come ballerina, attrice e cantante, oltre che come conduttrice televisiva. Dopo essersi diplomata all’ISEF (e aver già un diploma linguistico), si è dedicato al mondo della danza, entrando a far parte della compagnia Veneto Balletto di Padova, vincendo anche il premio Vignale Danza.

Nel 1990 ha fatto anche il suo debutto nel mondo del teatro e negli stessi anni ha iniziato il suo percorso nel campo televisivo, cominciando così a farsi conoscere e apprezzare, soprattutto sul piccolo schermo. Il debutto in tv è legato alla sua partecipazione in Acqua calda, in qualità di ballerina, programma condotto da Giorgio Faletti e Nino Frassica. Successivamente prendendo parte a Il grande gioco dell’oca, trasmesso sui Rai 2, condotto – tra i tanti – da Gigi Sabani.

La showgirl classe ’69 ha poi continuato la sua carriera, cominciando a godere di un buon successo. Ha preso parte, come prima ballerina insieme a Matilde Brandi. a ben due edizioni di Buona domenica, conducendo poi Giro giro Fiat. Nel 1996 ha preso parte a Il Bagaglino, come prima donna. Si è dedicata ancora di più al teatro, togliendosi molte soddisfazioni.

Filmografia e programmi tv

Impegnata soprattutto sul piccolo schermo, Lorenza Mario può vantare diversi partecipazioni, sia in alcune serie televisive che in programmi tv.

Di seguito, ecco le sue partecipazioni:

I misteri di Cascina Vianello – miniserie TV, episodio 4 (1998)

Provincia segreta 2 – I delitti della casa sul fiume, regia di Francesco Massaro – miniserie TV (1998)

La casa delle beffe , regia di Pierfrancesco Pingitore – miniserie TV (2000)

Ecco invece i programmi televisivi:

Acqua calda, regia di Gino Landi, conduzione Nino Frassica e Giorgio Faletti Rai 2 1992

Il grande gioco dell’oca, regia di Jocelyn Hattab, conduzione Gigi Sabani Rai 2 1993

Buona domenica, regia di Beppe Recchia, conduzione Gerry Scotti e Gabriella Carlucci coreografie Marco Garofalo Canale 5 1993/1995

Re per una notte, conduzione Gigi Sabani Italia 1 1995

Fantastica Italiana, conduzione Paolo Bonolis, coreografie Marco Garofalo RAI UNO 1995/1996

Tipi Top – Rete 4 1997

Il Bagaglino – Rose Rosse, regia di Pierfrancesco Pingitore CANALE 5 1996

Il Bagaglino – Viva l’Italia, regia di Pierfrancesco Pingitore CANALE 5 1997

Il Bagaglino – Viva le Italiane, regia di Pierfrancesco Pingitore CANALE 5 1998

Stelle del Mediterraneo – Rete4 1998

Domenica In, conduzione Tullio Solenghi, Giancarlo Magalli, Lorenza Mario, Elisabetta Ferracini RAI UNO 1998/1999

Il Bagaglino, regia di Pierfrancesco Pingitore CANALE 5 2006

Tale e Quale Show, conduzione Carlo Conti RAI UNO 2016

L’anno che verrà , conduzione Amadeus RAI UNO 2016

Tale e Quale Show – Torneo dei Campioni, conduzione Carlo Conti RAI UNO 2017

Amici di Maria De Filippi CANALE 5 – Witty TV, Real Time

La vita privata

Come spesso accade, della vita privata dei personaggi pubblici non si sa poi molto. Di Lorenza Mario possiamo però dire qualcosa. In passato si è sposata con Alessandro Safina, un tenore, con il quale ha messo alla luce un figlio, nel 2002. Adesso sembra invece che la sua vita amorosa sia con Federico Piron, un imprenditore italiano.

Molto attiva sui social, non mostra però molti scatti della sua sfera personale.