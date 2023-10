E-commerce: ecco i nomi dei vincitori del Premio 4eCom

Nella cornice dell’Ecommerce Hub, l’evento tenutosi alla Multimedia Valley – Giffoni (Salerno), è stata celebrata la consegna del Premio 4eCom, Il riconoscimento che premia gli eCommerce che si distinguono per innovazione, sostenibilità e digitalizzazione.

Il premio creato da 4eCom, l’Associazione di soluzioni digitali per eCommerce, è nato per valorizzare il duro lavoro quotidiano di tanti merchant alla ricerca del miglioramento costante del settore e infatti è aperto a tutti gli eCommerce di qualsiasi grandezza, fatturato ed età.

Quest’anno è stato sponsorizzato da Accelasearch, in qualità di main sponsor, e da Fermopoint, DNAFactory, Hostinato, Synthetic Lab. La decisione finale sui vincitori è delegata a una Giuria Tecnica, composta da soci con esperienze e verticalità specifiche per settore, così da certificare il valore del riconoscimento assegnato e stimolare la presenza dei brand, e da una Giuria Popolare, composta dai clienti finali degli e-commerce candidati.

Marianna Chillau, Presidente dell’Associaizone 4eCom: “È stato emozionante vedere premiato il duro lavoro quotidiano dei merchant”

“Nel corso degli anni, ho visto crescere l’importanza del Premio 4eCom e ho avuto la fortuna di farne parte. È stato emozionante vedere premiato il duro lavoro quotidiano dei merchant – ha affermato Marianna Chillau, Presidente dell’Associaizone 4eCom – con questo riconoscimento vogliamo dare valore a chi si distingue per digitalizzazione, sostenibilità e tecnologie: tutti temi che segneranno il futuro dell’eCommerce da qui ai prossimi anni!”.

Come funziona

Il premio, nato per iniziativa di un gruppo di giovani imprenditori, è diventato dalla sua prima edizione un appuntamento di primo piano nel settore per le aziende e per ogni stakeholder, tanto da rappresentare oggi una data fissa nel calendario di chi si occupa di eCommerce in Italia. Nonostante la sua centralità come manifestazione di carattere nazionale, negli anni non ha mai cambiato la sua impostazione e tutt’oggi non

impone limiti di fatturato o dimensione alla partecipazione. Per comprendere i vari modelli di eccellenza prodotti ogni anno nel settore, il premio conta 7 categorie: Miglior Sito Emergente, Miglior Ecommerce B2B, Miglior Ecommerce B2C, Miglior Digital Customer Experience, Miglior Performance e Integrazione di Sistemi, Migliore Comunicazione online, Miglior Ecommerce Sostenibile.

Il main sponsor dell’evento è Accelasearch e ha messo in palio:

➢ Licenza illimitata per 12 mesi per i vincitori delle categorie B2B e B2C

➢ Sconto del 30% sul listino per gli altri vincitori di categoria entro 12 mesi

Inoltre, per ogni eCommerce iscritto alla competizione, è stato inviato un deck di assesment con il risultato

dell’analisi della valutazione dei giudici.

I nomi dei vincitori del Premio 4eCom 2023 categoria per categoria

Miglior B2B: DoctaPrint

Miglior B2C: Spaghetti & mandolino

Miglior Ecommerce Emergente (2021): Luca Barra Gioelli

Miglior Digital Customer Experience: My Family

Miglior Performance e integrazione di Sistemi: Mister Worker

Miglior Ecommerce Sostenibile: Real Bowl

Miglior Comunicazione Online: Doppelgänger Roma

I nomi della giuria tecnica

Sabrina Agasucci, Sales Executive – Italy di Skeepers

Claudia Caluori, Attorney-at-law presso Polimeni.Legal

Gianluca Calafiore, CEO di DGCAL

Massimo Camoni, CEO di IOHO srl

Andrea Cannizzaro, CEO di DMCommerce

Paolo Capritta, Co-Founder di Synthetic Lab

Debora Carofiglio, CEO di Momoka

Mattia Devoti, Head of E-Commerce Consulting di Find

Maria Luisa D’Urso, Brand Abassador di Doofinder

Luigina Ferraro, CEO di E-PHATOS

Cristian Galletti, CEO di Webgriffe

Michele Romano Grieco, Business Development Manager di Hipay

Fabrizio Leo, CEO & Founder di FlameNetworks

Marco Loguercio, CEO di Find

Laura Loizedda, Partner Manager Italy in Sendcloud

Stefano Di Loreto, Head of Business Operations EMEA in AVASK

Mirko Martini, Founder di WA Smart Business

Monaldo Santori, CEO di Texeo

Luigi Strino, Co-Founder e CEO di PonyU

Francesco Schena, Analytics Manager & Team Leader in Digital Angels

Federico C. Suberbordes, Country Manager Italia di Oct8ne

Luca Vasirani, Co-Founder di Hostinato